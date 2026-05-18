مفاجأة في سعر البانيه.. أسعار الدواجن والبيض اليوم بالأسواق

شهدت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء انخفاضا ملحوظا بالبورصة والأسواق ، حيث وصل سعر كيلو الدواجن البيضاء لـ 74 جنيها بعدما سجل 88 جنيها منذ أيام قليلة ، كما انخفضت سعر كرتونة البيض لتتراوح بين 95 لـ 110 جنيها.



أسعار الدواجن اليوم

عاودت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة الانخفاض حيث وصل سعر الكيلو ل 74 جنيها بالمزرعة بعدما وصل إلى 88 جنيها منذ أيام ،وتصل للمستهلك بسعر 87 جنيها، كما استقرت أسعار الدواجن الأمهات عند حوالى 60 جنيها للكيلو وتصل للمستهلك بسعر 89 جنيها.

كما وصل سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" لتصل إلى 92 جنيه بعدما كان سعرها 97 جنيهات وتصل للمستهلك 105 جنيهًا.

كذلك استقر سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 120 جنيها وتصل للمستهلك بسعر 130 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه



كما استقر سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم من 260 لـ 190 و 180جنيه في بعض المحلات.

سعر الأوراك من 80 لـ 100 جنيه.

وكيلو الأجنحة يتراوح بين 70 و 80 جنيها.

سعر زوج الحمام 190 جنيهًا.

أسعار البيض



وتصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 90 جملة لتصل للمستهلك بسعر 100 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 140 جنيها.

كما استقرت سعر كرتونة البيض الأبيض 85 جنيهات جملة لتباع للمستهلك بنحو 95 جنيهًا.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 135 جنيها جملة وللمستهلك بنحو 150 جنيها



من جانبه ، كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن مواصلة الهيئة العامة للخدمات البيطرية جهودها المكثفة لدعم منظومة المجازر الداجنة والرقابة على أعمال الذبح والفحص خلال شهر أبريل، بما يسهم في تعزيز سلامة الغذاء، والحفاظ على الصحة العامة، ودعم صناعة الدواجن في مصر.

وأكد الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، بتكثيف الرقابة البيطرية على المجازر والمنشآت الداجنة، وضمان تطبيق الاشتراطات الصحية ومعايير الأمان الحيوي بمختلف المحافظات.



وأوضح "الأقنص" أن إجمالي أوزان الدواجن التي تم تداولها وذبحها بالمجازر الداجنة المعتمدة خلال شهر أبريل بلغ 12 مليونًا و29 ألفًا و585 كجم، بما يعكس انتظام العمل داخل المجازر وزيادة الاعتماد على الذبح داخل المجازر المرخصة والمعتمدة.



وأشار رئيس الهيئة إلى أن إجمالي الدجاج اللاحم الذي تم ذبحه بلغ 11 مليونًا و731 ألفًا و554 طائرًا، بالإضافة إلى تداول وذبح 42 ألفًا و85 طائرًا روميًا، و534 ألفًا و328 من الطيور الأخرى، فضلًا عن أنواع مختلفة من الدواجن والطيور المتخصصة.



وأضاف أن المجازر الداجنة تواصل العمل بكفاءة عالية تحت الإشراف البيطري الكامل، حيث يتم تنفيذ أعمال الفحص الظاهري قبل الذبح والفحص البيطري بعد الذبح، للتأكد من سلامة المنتجات وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بما يضمن توفير غذاء آمن وصحي للمواطنين.



وأكد "الأقنص" استمرار المتابعة اليومية لأعمال المجازر الداجنة، مع دعم منظومة الأمان الحيوي والتوسع في تطوير ورفع كفاءة المجازر المعتمدة، تنفيذًا لخطة الدولة لتطوير قطاع الدواجن وتحقيق أعلى مستويات السلامة الغذائية والصحة العامة.