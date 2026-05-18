بصورة صدام حسين.. إيران تسخر من تهديدات ترامب

ردت إيران على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنشر صورة تقارن بين تصريحاته الحالية ووعود الرئيس العراقي الراحل صدام حسين خلال حرب الثمانينيات.

ونشرت السفارة الإيرانية في جنوب إفريقيا عبر منصة “إكس” صورة تحمل مقارنة لافتة بين تهديدات صدام حسين عام 1980 وتصريحات ترامب الأخيرة، مشيرة إلى أن الرئيس العراقي كان قد توعد باحتلال طهران خلال “3 أيام”، بينما تتحدث واشنطن اليوم عن إنهاء المواجهة مع إيران خلال المدة ذاتها.

وأكدت السفارة الإيرانية أن “أوهام هزيمة إيران تكررت عبر التاريخ لكنها لم تتحقق”، في رسالة مباشرة مفادها أن ما فشل فيه صدام حسين لن تنجح فيه الولايات المتحدة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تقارير أمريكية كشفت أن ترامب سيعقد اجتماعًا طارئًا داخل غرفة العمليات بالبيت الأبيض مع فريق الأمن القومي لبحث الخيارات العسكرية المطروحة في ظل التوتر المتصاعد مع طهران.

في المقابل، رفعت إيران من حدة لهجتها، حيث أعلن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي أن القوات الإيرانية تلقت أوامر صارمة بعدم الإبقاء على أي جندي أمريكي حيا في حال اندلاع هجوم بري.

كما وجه المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية أبو الفضل شكارجي تحذيرًا شديد اللهجة لواشنطن، مؤكدًا أن أي “خطوة متهورة جديدة” ستقابل برد أقسى وأكثر إيلامًا.