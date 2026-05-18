ألمانيا: مجموعة السبع مفتاح إنهاء أزمة إيران

أكد وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل أن دول مجموعة السبع تمثل الإطار الأنسب لبحث آليات إنهاء الحرب المرتبطة بإيران بصورة دائمة، محذراً من التداعيات الاقتصادية الخطيرة التي قد تنجم عن استمرار التصعيد في المنطقة.

وأشار الوزير الألماني إلى أن التوترات الحالية، إلى جانب الحصار المفروض على مضيق هرمز، تشكل تهديداً مباشراً لاستقرار الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة والتجارة الدولية.

ويستعد كلينجبايل للتوجه إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في اجتماعات مجموعة السبع، التي تجمع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية يومي الاثنين والثلاثاء، حيث من المتوقع أن تتصدر التطورات الجيوسياسية والأزمات الاقتصادية جدول المناقشات.