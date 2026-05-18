ترامب يحذر إيران.. خريطة الشرق الأوسط تتحول إلى ساحة تهديد

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلاً واسعًا بعد نشره خريطة للشرق الأوسط عبر منصات التواصل الاجتماعي، تضمنت أسهماً حمراء تتجه نحو الأراضي الإيرانية، في خطوة اعتبرها مراقبون رسالة تهديد مباشرة إلى طهران.

وظهرت على الخريطة التي نشرها ترامب أعلام أمريكية مع مؤشرات هجومية تحيط بإيران من عدة اتجاهات، ما فتح باب التكهنات بشأن تصعيد جديد في التوتر بين واشنطن وطهران، خاصة بعد تصريحات ترامب الأخيرة المتعلقة بالملف الإيراني.

ولم يرفق الرئيس الأمريكي أي تعليق تفصيلي مع الصورة، إلا أن توقيت نشرها حمل دلالات سياسية وعسكرية لافتة.