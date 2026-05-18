قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تهديد مباشر لأمن المنطقة.. الإمارات تستنكر هجمات المسيرات على السعودية
الزمالك يدخل في معسكر مغلق استعدادا لحسم الدوري
بمحرك اقتصادي.. المواصفات الكاملة لسيارة هيونداي فينيو 2026
الهند: نشعر بقلق بالغ إزاء هجوم محطة براكة النووية في الإمارات
سعر الدولار اليوم في مصر الاثنين 18 مايو 2026 بالبنوك
الأهلي يتحرك لتحصين مصطفى شوبير بعقد ضخم
دعاء أول يوم من ذي الحجة للرزق وقضاء الحاجة.. أدركه بـ 13 كلمة
رد فعل صادم من سلوت تجاه تصريحات محمد صلاح
برشلونة يواصل التألق بفوز على ريال بيتيس.. وليفاندوفسكي يودع الجماهير باكيا
الكهرباء: 62 مليار جنيه استثمارات لتوفير البنية لمشروعات التنمية الزراعية
صيام ذي الحجة 9 أيام فقط.. اغتنمه من الإثنين إلى الثلاثاء لـ10 أسباب
مدير المبادرات الصحية: نسب وفيات مرض السكري قلت 15%
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بمحرك اقتصادي.. المواصفات الكاملة لسيارة هيونداي فينيو 2026

هيونداي فينيو 2026
هيونداي فينيو 2026
صبري طلبه

تقدم علامة هيونداي الكورية الجنوبية عملاق تصنيع السيارات، النسخة الأحدث من سيارتها فينو موديل 2026 عالميًا، بحزمة من التجهيزات المتنوعة، بالإضافة إلى التصميم الخارجي الذي ينتمي للفئة الرياضية، وبمحرك اقتصادي.

محرك هيونداي فينيو 2026

تعتمد هيونداي فينيو 2026 على محرك بنزين تيربو صغير السعة، مكون من 3 أسطوانات بسعة 1.0 لتر، قادر على إنتاج قوة تصل إلى 120 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 172 نيوتن متر.

هيونداي فينيو 2026

ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض DCT مكون من 7 سرعات، وتسجل السيارة هيونداي فينيو 2026 معدل استهلاك وقود يصل إلى 18.6 كيلومتر لكل لتر.

أبعاد هيونداي فينيو 2026

تنتمي هيونداي فينيو 2026 إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات المدمجة، وهو ما يظهر بوضوح من خلال أبعادها الخارجية، حيث يبلغ طول السيارة 3,995 مم، مع عرض يصل إلى 1,770 مم، بينما يبلغ ارتفاعها 1,617 مم، كما ترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2,500 مم، ويصل وزن السيارة دون ركاب إلى 1,110 كيلوجرامات.

تجهيزات هيونداي فينيو 2026

حصلت هيونداي فينيو 2026 على مجموعة من التجهيزات التقنية، حيث تضم السيارة شاشة معلومات وترفيه بقياس 8 بوصات تدعم تقنية البلوتوث، ما يسمح بربط الهواتف الذكية وإجراء المكالمات، كما زودت السيارة بنظام صوتي يتكون من 8 سماعات.

هيونداي فينيو 2026

وتضم السيارة شاشة عدادات بقياس 4.2 بوصة تعرض البيانات الأساسية الخاصة بالقيادة، وتشمل التجهيزات الأخرى مكيف هواء أوتوماتيكي، ونوافذ كهربائية، ونظام قفل مركزي للأبواب، بالإضافة إلى توفير مجموعة من أنظمة السلامة والمساعدة على القيادة.

وتأتي السيارة بوسائد هوائية للحماية، إلى جانب حساسات ركن وكاميرا خلفية تساعد السائق أثناء الاصطفاف، ونظام المكابح المانعة للانغلاق ABS، مع تقنية التوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، بالإضافة إلى نظام التحكم في قوى الجر وبرنامج الثبات الإلكتروني، ونظام مساعد صعود المرتفعات، ونظام تثبيت السرعة.

هيونداي فينيو هيونداي فينيو هيونداي فينيو 2026 مواصفات هيونداي فينيو 2026 سيارة هيونداي فينيو 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطالبة روميساء

بعد 5 أيام غياب.. لغز اختفاء روميساء طالبة أكتوبر ينتهي بمفاجأة مثيرة.. صور

سعر الذهب

500 جنيه.. قفزة مفاجئة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يصعد بقوة

أرشيفية

اعرف هتاخد كام يوم.. موعد إجازة عيد الأضحى 2026 في مصر

حالة الطقس

47 درجة وأتربة بالمساء.. الأرصاد تُطلق إنذارا شديد اللهجة بشأن طقس الاثنين

موعد زيادة المعاشات

موعد زيادة المعاشات 2026 رسميا.. قبل عيد الأضحى أم بعده؟

مغادرة البلاد

الحكومة تفرض رسوم بـ 4 مليار جنيه على جوازات السفر ومغادرة البلاد في الموازنة الجديدة

طقس عيد الاضحى

الأرصاد تعلن مفاجأة بشأن طقس وقفة عرفات وعيد الأضحى

الغندور

بعد خسارة الكونفدرالية.. خالد الغندور يثير الجدل برسالة إلى جماهير الأهلي

ترشيحاتنا

عمرو أديب

احتفالات بنجاح الفيلم.. عمرو أديب يهدي تورتة لفريق عمل فيلم أسد

الري

الري: الدولة تحافظ على كل قطرة مياه.. والصرف الزراعي ساهم في مشروع الدلتا الجديدة

الفنانة رزان جمال

رزان جمال: أعتبر نفسي مصرية.. وفيلم أسد من أهم أعمالي الفنية

بالصور

من غرناطة إلى شارع بغداد.. مهرجان للسيارات الكلاسيكية في شوارع مصر الجديدة

مهرجان للسيارات الكلاسيكية
مهرجان للسيارات الكلاسيكية
مهرجان للسيارات الكلاسيكية

اعتماد المخططات الاستراتيجية والأحوزة العمرانية الجديدة لـ207 قرية وعزبة بالشرقية

الشرقية
الشرقية
الشرقية

مهرجان Trend Awards يكرم منى العمدة تقديرًا لدورها في دعم ملف التطوير العقاري

منى العمدة
منى العمدة
منى العمدة

الحسن عادل ينتهي من تصوير كليب «نبينا محمد نبينا» بين مكة والمدينة

الحسن عادل
الحسن عادل
الحسن عادل

فيديو

شذى

بعد طرح «شطة».. شذى: الأغنية روحها حلوة وردود الأفعال أسعدتني

سبب خفي لأمراض الكلى

في الهواء اللى بنتفسه.. سبب خفي لأمراض الكلى يحيط بك يوميا

حقنة القهوة الشرجية

ترند حقنة القهوة الشرجية يثير القلق.. الأطباء يحذرون: دجل ولا أساس علمي لها

شقق الإيجار التمليكي

اسكن بدون مقدم.. تفاصيل وشروط شقق الإيجار التمليكي الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الأعمال الفنية الهادفة وروائح الزمن الجميل

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين العسر واليسر.. إيمان وكفاح يصنعان النجاح

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: النساء اللاتي يهاجمن النساء... الغيرة أم عقد النقص؟

المزيد