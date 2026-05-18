بمحرك اقتصادي.. المواصفات الكاملة لسيارة هيونداي فينيو 2026

تقدم علامة هيونداي الكورية الجنوبية عملاق تصنيع السيارات، النسخة الأحدث من سيارتها فينو موديل 2026 عالميًا، بحزمة من التجهيزات المتنوعة، بالإضافة إلى التصميم الخارجي الذي ينتمي للفئة الرياضية، وبمحرك اقتصادي.

محرك هيونداي فينيو 2026

تعتمد هيونداي فينيو 2026 على محرك بنزين تيربو صغير السعة، مكون من 3 أسطوانات بسعة 1.0 لتر، قادر على إنتاج قوة تصل إلى 120 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 172 نيوتن متر.

ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض DCT مكون من 7 سرعات، وتسجل السيارة هيونداي فينيو 2026 معدل استهلاك وقود يصل إلى 18.6 كيلومتر لكل لتر.

أبعاد هيونداي فينيو 2026

تنتمي هيونداي فينيو 2026 إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات المدمجة، وهو ما يظهر بوضوح من خلال أبعادها الخارجية، حيث يبلغ طول السيارة 3,995 مم، مع عرض يصل إلى 1,770 مم، بينما يبلغ ارتفاعها 1,617 مم، كما ترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2,500 مم، ويصل وزن السيارة دون ركاب إلى 1,110 كيلوجرامات.

تجهيزات هيونداي فينيو 2026

حصلت هيونداي فينيو 2026 على مجموعة من التجهيزات التقنية، حيث تضم السيارة شاشة معلومات وترفيه بقياس 8 بوصات تدعم تقنية البلوتوث، ما يسمح بربط الهواتف الذكية وإجراء المكالمات، كما زودت السيارة بنظام صوتي يتكون من 8 سماعات.

وتضم السيارة شاشة عدادات بقياس 4.2 بوصة تعرض البيانات الأساسية الخاصة بالقيادة، وتشمل التجهيزات الأخرى مكيف هواء أوتوماتيكي، ونوافذ كهربائية، ونظام قفل مركزي للأبواب، بالإضافة إلى توفير مجموعة من أنظمة السلامة والمساعدة على القيادة.

وتأتي السيارة بوسائد هوائية للحماية، إلى جانب حساسات ركن وكاميرا خلفية تساعد السائق أثناء الاصطفاف، ونظام المكابح المانعة للانغلاق ABS، مع تقنية التوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، بالإضافة إلى نظام التحكم في قوى الجر وبرنامج الثبات الإلكتروني، ونظام مساعد صعود المرتفعات، ونظام تثبيت السرعة.