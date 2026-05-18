الأهلي يجهز أضخم عرض لتجديد عقد كوكا

كشف الإعلامي محمد طارق أضا، عن تطورات جديدة في ملف أحمد نبيل كوكا، لاعب وسط الأهلي، مؤكدًا أن إدارة القلعة الحمراء تستعد لحسم موقف اللاعب النهائي عقب مواجهة المصري البورسعيدي في ختام منافسات الدوري الممتاز.

أوضح أضا، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن مصدر في الأهلي أبلغ اللاعب بوجود جلسة مرتقبة تجمعه بأحد مسؤولي النادي بعد نهاية مباراة المصري، من أجل حسم مستقبله بشكل نهائي، سواء بالاستمرار وتجديد التعاقد أو الرحيل خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن إدارة الأهلي تضع بقاء كوكا ضمن أولوياتها، خاصة في ظل الحاجة الفنية لخدماته، لذلك تجهز عرضًا ماليًا جديدًا لإقناع اللاعب بالاستمرار داخل الفريق.

وأضاف أضا، أن العرض المنتظر من الأهلي قد تصل قيمته إلى 20 مليون جنيه في الموسم الواحد، وذلك حال أبدى اللاعب موافقته على تمديد عقده ومواصلة مشواره مع الفريق الأحمر.

