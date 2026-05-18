سعر الدولار اليوم في مصر الاثنين 18 مايو 2026 بالبنوك.. شهد سعر الدولار الأمريكي ارتفاعا ملحوظًا أمام الجنيه المصري خلال بداية تعاملات اليوم الاثنين 18 مايو 2026 داخل البنوك وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، وسط متابعة واسعة من المواطنين والمستوردين وحركة الأسواق للتغيرات الجديدة في أسعار الصرف داخل القطاع المصرفي المصري.

ويواصل سعر الدولار جذب اهتمام قطاع كبير من المواطنين، خاصة مع تأثيره المباشر على أسعار السلع والخدمات وحركة الاستيراد والتجارة، بالإضافة إلى ارتباطه بأسعار الذهب وبعض المنتجات المستوردة، ما يدفع الكثيرين إلى متابعة تحديثات أسعار العملات الأجنبية بشكل يومي داخل البنوك المختلفة.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري نحو 53.22 جنيه للشراء، في حين بلغ سعر البيع 53.36 جنيه، وذلك وفقا لآخر تحديثات صادرة عن البنك خلال تعاملات صباح اليوم الاثنين 18 مايو 2026 .

ويعد السعر المعلن من البنك المركزي المصري مؤشرا مهما لحركة سوق الصرف، حيث تعتمد عليه العديد من الجهات والمؤسسات المالية في متابعة متوسطات التداول الرسمية للعملة الأمريكية داخل السوق المصرية .

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار الآن داخل البنك الأهلي المصري نحو 53.25 جنيه للشراء، فيما سجل سعر البيع 53.35 جنيه، ليستقر بالقرب من مستويات التداول المسجلة في عدد كبير من البنوك العاملة في مصر خلال تعاملات اليوم.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وصل سعر الدولار اليوم في بنك مصر إلى 53.25 جنيه للشراء، في حين سجل سعر البيع 53.35 جنيه خلال بداية التعاملات الصباحية، بالتزامن مع استمرار التحركات السعرية داخل البنوك المختلفة.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر الدولار الآن داخل البنك التجاري الدولي CIB نحو 53.25 جنيه للشراء، و53.35 جنيه للبيع، ليستمر البنك في تقديم أسعار متقاربة مع أغلب البنوك الكبرى العاملة في القطاع المصرفي المصري.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

بلغ سعر الدولار اليوم داخل بنك فيصل الإسلامي نحو 53.25 جنيه للشراء، في حين سجل 53.35 جنيه للبيع خلال تعاملات صباح الاثنين 18 مايو 2026.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس نحو 53.25 جنيه للشراء، في حين بلغ سعر البيع 53.35 جنيه خلال أحدث تحديثات أسعار الصرف المعلنة بالبنك.

سعر الدولار في المصرف المتحد

بلغ سعر الدولار الآن داخل المصرف المتحد نحو 53.25 جنيه للشراء، فيما سجل 53.35 جنيه للبيع خلال تعاملات اليوم الاثنين.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية إلى 53.25 جنيه للشراء، في حين سجل سعر البيع 53.35 جنيه خلال بداية التعاملات الصباحية.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار اليوم داخل مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر بين البنوك المذكورة، إذ بلغ 53.35 جنيه للشراء، و53.45 جنيه للبيع خلال تعاملات صباح اليوم.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

بلغ سعر الدولار الآن داخل بنك الكويت الوطني نحو 53.20 جنيه للشراء، في حين سجل سعر البيع 53.30 جنيه خلال تعاملات اليوم الاثنين 18 مايو 2026.