تجاوز الـ 53 جنيها بيعا وشراءا.. سعر الدولار في مصر اليوم

ارتفع سعر الدولار في مصر مستهل تعاملات الأسبوع ليتخطي الـ 53 بيعا وشراءا في أغلب البنوك.

ويرصد موقع"صدى البلد" سعر الدولار مقابل الجنيه المصري نهاية تعاملات اليوم الأحد 17 مايو 2026، وفقا لآخر تحديثات للبنوك القطاع العام والخاص في مصر.

سعر الدولار اليوم في مصر

ارتفع سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي ليسجل:

53.35 جنيه للشراء.

53.45 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار في بنك التجاري الدولي CIB لنحو:

53.28 جنيه للشراء.

53.38 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية الدولية نحو:

53.27 جنيه للشراء.

53.37 جنيه للبيع.

وزاد سعر الدولار في بنك مصر ليسجل :

53.25 جنيه للشراء.

53.35 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار الأمريكي مكاسبه في بنك العقاري المصري العربي نحو:

53.24 جنيه للشراء.

53.34 جنيه للبيع.

وزاد سعر الدولار امام الجنيه في بنك إتش إس بي سي HSBC نحو:

53.23 جنيه للشراء.

53.33 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول نحو:

53.21 جنيه للشراء.

53.31 جنيه للبيع.

وصعد سعر الدولار في بنك البركة لنحو:

53.20 جنيه للشراء.

53.30 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار في بنك الإمارات دبي ليصل إلي:

53.15 جنيه للشراء.

53.25 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول لنحو:

53.13 جنيه للشراء.

53.23 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في المصري الخليجي عند:

52.85 جنيه للشراء.

52.95 جنيه للبيع.

صعد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك المركزي ليسجل:

53.22 جنيه للشراء.

53.36 جنبه للبيع.

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم

53.28 جنيه.

أعلى سعر لشراء الدولار في مصر اليوم الأحد

53.35 جنيه.

أقل سعر لبيع الدولار في مصر اليوم الأحد

52.95 جنيه.