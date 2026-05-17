الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

سعرالدولار مقابل الجنيه في البنوك ختام اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه
سعر الدولار مقابل الجنيه
علياء فوزى

ارتفع سعر الدولار في مصر ختام تعاملات اليوم ليسجل الآن رسميا نحو 53.36 جنيه للبيع في البنك المركزي مقابل 52.97 جنيه للبيع بالمستهل بزيادة 39 قرشا.

 وخلال السطور التالية يرصد موقع"صدى البلد" سعر الدولار مقابل الجنيه المصري نهاية تعاملات اليوم الأحد 17 مايو 2026، وفقا لآخر تحديثات للبنوك القطاع العام والخاص في مصر.

سعر الدولار اليوم في مصر 

ارتفع سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي مسجلا 53.35 جنيه للشراء و 53.45 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار في بنك التجاري الدولي CIB لنحو 53.28 جنيه للشراء و 53.38 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية الدولية نحو 53.27 جنيه للشراء و 53.37 جنيه للبيع.

وتساوي سعر الدولار شراء وبيعا في بنوك العربي الأفريقي، مصر، والأهلي، فيصل الإسلامي، الأهلي الكويتي والمصرف المتحد مسجلا 53.25 جنيه للشراء و 53.35 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار الأمريكي مكاسبه في بنك العقاري المصري العربي نحو 53.24 جنيه للشراء و 53.34 جنيه للبيع.

وزاد سعر الدولار امام الجنيه في بنك إتش إس بي سي HSBC نحو 53.23 جنيه للشراء و 53.33 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول نحو  53.21 جنيه للشراء و 53.31 جنيه للبيع.

وصعد سعر الدولار في بنك البركة لنحو  53.20 جنيه للشراء و 53.30 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار في بنك الإمارات دبي ليصل إلي 53.15 جنيه للشراء و 53.25 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول لنحو  53.13 جنيه للشراء و 53.23 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في المصري الخليجي عند 52.85 جنيه للشراء و52.95 جنيه للبيع.

صعد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك المركزي ليسجل 53.22 جنيه للشراء، 53.36 جنبه للبيع

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم  
53.27 جنيه.

أعلى سعر لشراء الدولار في مصر 

53.53 جنيه.

أقل سعر لبيع الدولار في مصر

52.95 جنيه.

