سعر الدولار في مستهل تعاملات البنوك اليوم 17-5-2026 بمصر

شهد سعر الدولار استقرارًا مع بدء تعاملات صباح اليوم الأحد 17-5-2026 على مستوي البنوك المصرية قبل قليل.

سعر الدولار اليوم

وأظهر سعر الدولار ثباتًا من دون تغيير مع أول عمل في البنوك المصرية قبل قليل وبعد فترة انقطاع استمرت لمدةة يومين متصلين بمناسبة انتهاء مواعيد الراحة الأسبوعية المقررة من البنك المركزي المصري.

آخر تحديث لسعر الدولار

سجل متوسط سعر الدولار في آخر تحديث له 52.83 جنيه .

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار في البنك المركزي 52.83 جنيه للشراء و 52.97 جنيه للبيع.

أقل سعر

وسجل أقل سعر دولار 52.75 جنيه للشراء و 52.85 جنيه للبيع في بنكي الإمارات دبي الوطني و الإسكندرية.

وصل ثاني أقل سعر دولار 52.81 جنيه للشراء و 52.91 جنيه للبيع في بنوك " المصرف العربي الدولي، البركة".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 52.82 جنيه للشراء و 52.92 جنيه للبيع في بنوك "الكويت الوطني، نكست، أبوظبي التجاري، كريدي أجريكول".

وأظهر سعر الدولار أمام الجنيه 52.83 جنيه للشراء و 52.93 جنيه للبيع في بنوك "أبوظبي الاول، التجاري الدولي CIB، مصرف أبوظبي الإسلامي".

الدولار في أغلب البنوك

وسجل متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك نحو 52.85 جنيه للشراء و 52.95 جنيه للبيع في بنوك " المصرف المتحد، قناة السويس، ميد بنك، التنمية الصناعية، التعمير والاسكان، فيصل الاسلامي، بيت التمويل الكويتي، العقاري المصري العربي، العربي الافريقي الدولي،HSBC،المصري الخليجي، الأهلي الكويتي، مصر، الأهلي المصري".

أعلي سعر دولار

بلغ أعلي سعر دولار 52.87 جنيه للشراء و 52.97 جنيه للبيع في بنك سايب.