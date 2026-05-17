لتعزيز التحول الرقمي.. محافظ قنا يوجه بالتوسع في التوعية بتطبيق شارك 2030

أكد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، دعم المحافظة الكامل لجهود وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية، في نشر ثقافة المشاركة المجتمعية وتعزيز التواصل مع المواطنين من خلال تطبيق المحمول شارك 2030، الذي أطلقته الوزارة بهدف دعم الشفافية وإشراك المواطنين في متابعة المشروعات التنموية والمبادرات المختلفة، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030 وقانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022.

وأشار الببلاوي، إلى أن المحافظة حريصة على تنفيذ توجيهات الدولة المتعلقة بالتحول الرقمي وتفعيل أدوات المشاركة الإلكترونية، بما يسهم في رفع وعي المواطنين بالخدمات والمشروعات التنموية الجاري تنفيذها داخل المحافظة، مشيرًا إلى أهمية التطبيق في إتاحة الفرصة للمواطنين لتقديم المقترحات والأفكار الخاصة بالمشروعات ذات الأولوية بما يعكس احتياجات الشارع القنائي ويحقق التنمية المستدامة.

وأوضح محافظ قنا، أن الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية التابعة للمحافظة ستعمل خلال الفترة المقبلة على تكثيف حملات التوعية بالتطبيق عبر المواقع الإلكترونية الرسمية وصفحات التواصل الاجتماعي التابعة للمحافظة ومجالس المدن والوحدات القروية إلى جانب نشر رمز الاستجابة السريع QR Code الخاص بالتطبيق لتسهيل وصول المواطنين إليه وتحفيزهم على استخدامه والمشاركة الفعالة من خلاله.

ولفت محافظ قنا، إلى أن تطبيق شارك 2030 يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز آليات التخطيط التشاركي وإشراك المواطنين في مراحل متابعة وتقييم المشروعات التنموية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة والارتقاء بمستوى الأداء الحكومي.

جدير بالذكر، أن المحافظة تولي اهتماما كبيرا بزيادة معدلات الوعي المجتمعي بأهمية التحول الرقمي والمشاركة الإلكترونية لما لها من دور فعال في تحسين تنافسية مصر الدولية في مؤشر المشاركة الإلكترونية وتعزيز جسور الثقة والتعاون بين المواطنين والأجهزة التنفيذية بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.