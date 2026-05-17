محافظ قنا: وقف العمل بحمامات السباحة غير المرخصة لحين تقنين أوضاعها

وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بوقف العمل بعدد من حمامات السباحة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك لحين الانتهاء من إصدار تراخيص شركات الخدمات الرياضية وتطبيق الكود المصري للسباحة.



وشدد محافظ قنا، على ضرورة المتابعة الدقيقة لإجراءات تنفيذ قرارات وقف العمل بتلك الحمامات حرصًا على سلامة المواطنين.

وأوضح الببلاوى، يأنه تم تشكيل لجنة برئاسة اللواء سامي علام، السكرتير العام للمحافظة، لتتولى مهام حصر جميع حمامات السباحة بنطاق المحافظة ومتابعة تطبيق القرارات بناءً على قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 وتعديله رقم 171 لسنة 2025، وذلك تماشياً مع الخطاب الوارد من مكتب تراخيص شركات الخدمات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، باعتبارها الجهة الوحيدة المنوط بها قانوناً إصدار هذه التراخيص.

وشدد محافظ قنا، على الالتزام بالاشتراطات القانونية عند إنشاء أي حمامات سباحة جديدة، حيث يتطلب الأمر استخراج رخص المباني من قبل الجهات المختصة.



وتابع الببلاوى، على أن تتولى مديرية الشباب والرياضة بقنا اعتماد ومراجعة المواصفات الفنية الخاصة بالحمام لضمان سلامة المواطنين، مطابقتها للمعايير القياسية.

