الحكومة تدرس تنفيذ مرحلة ثالثة من مشروع حياة كريمة.. فيديو

كشف الكاتب الصحفي أحمد أبو المحاسن المتخصص في شؤون وزارة التنمية المحلية، أن الزيادات التي لاحقت أسعار بعض المنتجات مع مشكلات سلاسل الإمداد، كل ذلك أدى إلى إرجاء بعض المشروعات، وتأخير الجداول الزمنية لها.

وتابع أحمد أبو المحاسن، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن الدولة المصرية استمرت في تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة رغم التحديات المحيطة، مضيفا أنه تم تنفيذ 90 % من المرحلة الأولى لحياة كريمة.

وأوضح أنه خلال الأسابيع المقبلة، سيتم تنفيذ 100 % من كامل المرحلة الأولى لمشروعات حياة كريمة، معلقا: "كان في كلام غير صحيح إن مشروعات حياة كريمة توقفت، وهذا غير صحيح وسيتم بدء المرحلة الثانية قريبا".

وذكر أبو المحاسن، أنه في المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة سيتم استهداف 1650 قرية في قرابة 20 محافظة، مضيفا أن المبادرة ليست فقط مشروع خدمي بل خطى تنموية كاملة، والحكومة تدرس أن يكون هناك مرحلة ثالثة من مبادرة حياة كريمة.