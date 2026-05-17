البنك الأهلي يصطدم بالجونة في مواجهة مهمة بمجموعة الهبوط بالدوري الممتاز

يستضيف البنك الأهلي نظيره الجونة في الخامسة مساء اليوم الأحد على ملعب استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من مجموعة الهبوط ببطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.

ويدخل فريق البنك الأهلي المباراة باحثًا عن استعادة نغمة الانتصارات بعد الخسارة المثيرة التي تعرض لها في الجولة الماضية أمام بتروجت بنتيجة 3-2، حيث يسعى الفريق لحصد النقاط الثلاث من أجل تحسين موقعه في جدول الترتيب وإنهاء الموسم بصورة قوية.

في المقابل، يأمل فريق الجونة في الخروج بنتيجة إيجابية سواء بالفوز أو التعادل على أقل تقدير، من أجل تعزيز فرص بقائه رسميًا في الدوري الممتاز، خاصة أن الوصول إلى النقطة 40 يمثل خطوة كبيرة نحو ضمان الاستمرار بين الكبار.

موقف البنك الأهلي والجونة في جدول الترتيب

ويحتل البنك الأهلي المركز الثالث في جدول مجموعة الهبوط برصيد 43 نقطة، بينما يأتي الجونة في المركز الخامس برصيد 39 نقطة، بعد خسارته الأخيرة أمام كهرباء الإسماعيلية بهدف دون رد في الجولة الماضية.

طاقم حكام المباراة

وأسندت لجنة الحكام إدارة مواجهة البنك الأهلي والجونة إلى الحكم مصطفى عثمان، ويعاونه كل من عماد العقاد وأحمد عبد الغني، بينما يتواجد جبل السيد حكمًا رابعًا.

ويتولى محمود الدسوقي مهمة حكم تقنية الفيديو VAR، ويعاونه أحمد بكر.

انطلاق الجولة 11 من مجموعة الهبوط

وتشهد منافسات اليوم الأحد انطلاق مباريات الجولة الحادية عشرة من مجموعة تفادي الهبوط بالدوري المصري الممتاز، والتي تُقام بمشاركة 14 فريقًا على مدار يومي الأحد والإثنين.

وكان قد تأكد رسميًا هبوط كل من الإسماعيلي وفاركو إلى دوري المحترفين، فيما يتبقى مقعدان آخران سيتم حسمهما خلال الجولات المقبلة.

مواعيد مباريات الجولة 11 لمجموعة الهبوط

الأحد 17 مايو 2026

البنك الأهلي ضد الجونة – 5 مساءً

بتروجت ضد مودرن سبورت – 8 مساءً

الإسماعيلي ضد زد إف سي – 8 مساءً

الإثنين 18 مايو 2026

كهرباء الإسماعيلية ضد حرس الحدود – 5 مساءً

طلائع الجيش ضد فاركو – 5 مساءً

غزل المحلة ضد الاتحاد السكندري – 8 مساءً

المقاولون العرب ضد وادي دجلة – 8 مساءً

