المقاولون العرب يفوز على الجونة بهدف نظيف بالدوري

حقق فريق المقاولون العرب الفوز على فريق الجونة بنتيجة 1-0، ضمن الجولة التاسعة من مجموعة الهبوط بالدوري المصري الممتاز على ملعب الجبل الأخضر.

وسجل هدف المقاولون العرب اللاعب شكري نجيب في الدقيقة 82 من عمر اللقاء.

وبتلك النتيجة رفع المقاولون العرب رصيده للنقطة 32 ليحتل المركز السابع في ترتيب مجموعة الهبوط، بينما توقف رصيد الجونة عند النقطة 39 ليحتل المركز الرابع.

تشكيل الفريقين

أعلن الجهاز الفني لفريقي المقاولون العرب والجونة التشكيل الرسمي للمباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة 8 مايو 2026، ضمن الجولة التاسعة من مجموعة الهبوط بالدوري المصري الممتاز على ملعب الجبل الأخضر.

تشكيل المقاولون العرب

حراسة المرمى: محمود أبو السعود

خط الدفاع: محمد حامد - إسلام عبد اللاه - عمر الوحش - نادر هشام

خط الوسط: محمد عادل - جواكين اوجيرا - أحمد مجدي كهربا

خط الهجوم: شكري نجيب - محمد سالم - حسين فيصل

تشكيل الجونة

حراسة المرمى: محمد علاء

خط الدفاع: صابر الشيمي، أحمد عبد الرسول، خالد صديق، عبد الجواد تعلب

خط الوسط: نور السيد، محمد محمود، عمر الجزار

خط الهجوم: مروان محسن، أحمد جمال، محمد عماد