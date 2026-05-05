محمد مكي يكشف أسباب رحيله عن المقاولون العرب

أكد محمد مكي المدير الفني السابق لفريق المقاولون العرب أنه كان يتمنى الاستمرار في قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة، لحين إبرام صفقات قوية تدعم صفوف الفريق، معربًا عن حزنه بسبب رحيله عن منصبه.

وأوضح مكي خلال حواره لبرنامج "ستاد المحور" أنه واجه سوء حظ كبيرًا خلال فترة عمله مع المقاولون.



تابع : "المقاولون عانى خلال فترتي من إصابات عدد من اللاعبين المؤثرين، إلى جانب عدم وجود تدعيمات قوية مع انطلاق منافسات الدوري، وهو ما أثر على نتائج الفريق".

وأشار المدير الفني السابق للمقاولون إلى أن إدارة وادي دجلة قدمت نموذجًا مميزًا في الصبر على المدير الفني محمد الشيخ، حتى تمكن من تحقيق نتائج إيجابية ومميزة مع الفريق".