الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

«مكي» عن أزمة أمم إفريقيا: سحب اللقب من السنغال «سابقة».. وقرار «كاف» مُفاجئ

محمد سمير

علّق محمد مكي المدير الفني للمقاولون العرب على قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بسحب لقب كأس الأمم الإفريقية من منتخب السنغال ومنحه إلى منتخب المغرب، مؤكدًا أن القرار يحمل طابع المفاجأة.

وقال مكي: “دي أول مرة أشوف قرار بسحب لقب في القارة الإفريقية، وده شيء مفاجئ جدًا”، مشيرًا إلى أن مثل هذه القرارات نادرة الحدوث في تاريخ البطولات.

وأوضح أن الأزمة تكمن في انتقال اللقب من فريق حقق الفوز داخل الملعب إلى آخر، وهو ما يثير جدلًا واسعًا حول طبيعة القرار.

ورغم الجدل الدائر، حرص مكي على تهنئة المنتخب المغربي بالتتويج، مؤكدًا أن اللقب غاب عن “أسود الأطلس” لسنوات طويلة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن ما حدث سيظل محل نقاش كبير داخل الأوساط الرياضية، خاصة مع تصعيد الأزمة إلى جهات دولية، ما يزيد من تعقيد المشهد في الكرة الإفريقية. 

نيللى كريم ومها نصار واحمد سعيد عبد الغني
