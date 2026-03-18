محمد مكي: راض عن تجربتي مع المقاولون العرب

أكد محمد مكي، المدير الفني السابق لفريق المقاولون العرب، رضاه عن تجربته مع «ذئاب الجبل»، مشيرًا إلى أنها كانت محطة مهمة في مسيرته التدريبية رغم التحديات التي واجهها.



وقال مكي، خلال ظهوره في برنامج «الماتش» مع الإعلامي محمد طارق أضا عبر قناة «صدى البلد»، إنه جاء من موسمين صعبين مع حرس الحدود، نجح خلالهما في الصعود إلى الدوري الممتاز، قبل أن يتولى تدريب المقاولون العرب، واصفًا النادي بأنه صاحب تاريخ كبير، ومؤكدًا اعتزازه بالمساهمة في عودته للمنافسة في الدوري الممتاز.

وأوضح: «لم يكن لدينا الوقت الكافي ولا القوام المثالي عقب العودة للدوري، لكن الفريق قدم مستويات جيدة في البداية، ونجح في الوصول لمرمى المنافسين، إلا أن سوء التوفيق في اللمسة الأخيرة حرمنا من نتائج أفضل».

وأضاف: «إدارة النادي تعاملت معي باحترافية كبيرة، وأنا راضٍ عن الفترة التي قضيتها، وكنت أؤمن بأن النتائج ستتحسن مع أول انتصار، لكن هذه طبيعة كرة القدم».

وأشار مكي إلى اختلاف شعور الانتصار بين اللاعب والمدرب، قائلًا: «طعم الفوز كمدرب مختلف تمامًا، لأنك تقود المنظومة بالكامل، وهو ما يمنحه إحساسًا خاصًا».

وكشف عن تلقيه عروضًا من أندية في القسم الثاني بعد رحيله، مؤكدًا أنه فضّل الحصول على فترة راحة قبل خوض تجربة جديدة.

