ضربات دقيقة وخسائر فادحة تُربك واشنطن.. إيران استهدفت 16 قاعدة أمريكية بالمنطقة

كشف تحقيق أجرته شبكة CNN عن تعرض ما لا يقل عن 16 منشأة عسكرية أمريكية في ثماني دول بالشرق الأوسط لأضرار متفاوتة، جراء هجمات إيرانية خلال المواجهة الأخيرة، وذلك بعد نحو شهر من بدء وقف إطلاق النار.

وبحسب التقرير، طالت الهجمات قواعد عسكرية في كل من الكويت والبحرين والإمارات العربية المتحدة والسعودية والأردن والعراق وقطر، حيث تعرضت بعض المواقع لأضرار جسيمة جعلتها خارج الخدمة.

وأوضح مصدر مطلع أن الهجمات تميزت بالدقة والسرعة، قائلاً إن هذا المستوى من الاستهداف “غير مسبوق” بالنسبة للقواعد الأمريكية في المنطقة، مشيرًا إلى استخدام تقنيات متطورة في تنفيذ الضربات.

وشملت الأهداف طائرات عسكرية متقدمة، من بينها طائرة الإنذار المبكر E-3 Sentry التي دُمّرت في قاعدة الأمير سلطان بالسعودية، إلى جانب منشآت اتصالات حيوية في قاعدة عريفجان بالكويت، وأنظمة رادار في قواعد بالأردن.

ووفق التحقيق، يعود جزء كبير من دقة الهجمات إلى تطور قدرات الرصد لدى إيران، بعد حصولها سرًا عام 2024 على قمر صناعي صيني متقدم، ما منحها قدرة عالية على تتبع الأهداف العسكرية بدقة تقارب الإمكانيات الأمريكية.

وأشار التقرير إلى أن بعض دول المنطقة بدأت تعيد تقييم اعتمادها الأمني على الولايات المتحدة، في ظل ما وصفته مصادر بأنه تحوّل بعض القواعد من “عناصر ردع” إلى “أهداف مكشوفة”.

من جانبها، رفضت وزارة الدفاع الأمريكية التعليق على تفاصيل الأضرار لأسباب أمنية، مؤكدة أن قواتها لا تزال تحتفظ بكامل جاهزيتها العملياتية.

وتزامن نشر هذه المعطيات مع استمرار التوتر السياسي، حيث أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عدم رضاه عن مقترح إيراني جديد لوقف التصعيد، مشيرًا إلى أن الخيارات المطروحة تتراوح بين الحل العسكري أو التوصل إلى اتفاق، في وقت نفت فيه طهران بعض تصريحاته بشأن مسار المفاوضات