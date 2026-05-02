على طريقته الخاصة.. حسين الشحات يحتفل بثلاثية الأهلي في الزمالك

احتفل اللاعب حسين الشحات بفوز الأهلي على الزمالك بثلاثية نظيفة في مباراة القمة، من خلال «ستوري» نشره عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام».

كما نشر تريزيجيه صورة له عقب المباراة داخل سيارته، ظهر فيها مبتسمًا، في إشارة إلى سعادته بالانتصار الكبير الذي حققه الفريق.

حقق فريق الكرة بالنادي الأهلي فوزاً كبيراً على منافسه التقليدي الزمالك بثلاثية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء امس، الجمعة، باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة التتويج بدوري نايل.

اشتعال المنافسة على الدوري المصري

اشتعلت المنافسة على لقب بطولة الدوري المصري، حيث مازال الزمالك في صدارة بطولة الدوري المصري برصيد 50 نقطة، ويأتي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 50 نقطة، ثم الأهلي ثالثًا برصيد 47 نقطة قبل جولاتين من نهاية البطولة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

من المقرر أن يلتقي الاهلي في مباراته المقبلة مع نظيره انبي يوم الثلاثاء الموافق 8 مايو في تمام الساعة الثامنة مساء.