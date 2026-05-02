حريق يلتهم لوكيشن مسلسل بيت بابا 2 بمدينة الإنتاج الإعلامي.. صور

نشب منذ قليل حريق داخل مدينة الانتاج الاعلامي في لوكيشن تصوير مسلسل بيت بابا ٢، وتم إخلاء اللوكيشن دون أن يسفر الحريق عن إصابات حتى الآن.

تلقت غرفة النجدة في الجيزة بلاغا بنشوب حريق داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية مدعمة بسيارات إسعاف للسيطرة على الحريق.

وأشارت التحريات ان النيران اندلعت بشكل مفاجئ في لوكيشن تصوير مسلسل بيت بابا ٢ بطولة الفنان محمد أنور وأخلت قوات الدفاع المدنى اللوكيشن من المتواجدين بداخله قبل إصابة أي منهم.

وتجرى الآن محاولات السيطرة على الحريق فيما تكثف مباحث الجيزة جهودها للوقوف على ملابسات الحريق وكيفية اندلاعه.