باقي 60 يومًا على الزيادة.. احسب مرتبك الجديد بعد تطبيق زيادات يوليو

تبدأ الحكومة خلال 60 يومًا مقبلة في إقرارات زيادات الأجور للعاملين بالدولة اعتبارًا من أول يوليو القادم؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين الأوضاع المالية لكل الموظفين بالجهاز الإداري.

معدل زيادة جديد في الأجور

من واقع الأرقام والتي كشفت عن ارتفاع معدل نمو زيادات الأجور في مصر اعتبارًأ من العام المالي 2026/2027 المقبل والمقررة بدايته في مطلع يوليو القادم أي بعد شهرين اثنين من الآن؛ بنسبة كسر 21% نموً بموازنة الدولة الجديدة.

وتبدأ وزارة المالية في إقرار الحد الأدني للاجور بواقع 8 آلاف جنيه شهريًا لكل العاملين بالدولة من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وأصحاب القوانين والكوادر الخاصة ومن في حكمهم بتكلفة تبلغ 100 مليار جنيه على الخزانة العامة هذا العام.

المستفيدين من تطبيقات الحد الأدني للأجور

العاملين بقطاع الأعمال العام

العاملين الخاضعين للموازنة العامة

العاملين بالجهات الحكومية التابعة الوزارات والمصالح التابعة و المستقلة

العاملين بالهيئات الخدمية

العاملين بوحدات الهيئات المحلية

مزايا أخري مع زيادات الحد الأدني

أقرت تكليفات القيادة السياسية للحكومة تطبيق علاوة دورية بنسبة 12% للمخاطبين بالخدمة المدنية و 15% للمخاطبين بقوانين ولوائح خاصة؛ رفع الحافز الإضافي للموظفين ليصل إلى 750 جنيهًا ، بقيمة مالية تتحملها خزانة الدولة 77.5 مليار جنيه عبارة عن زيادة البدلات الدورية والعلاوات والحوافز الاستثنائية.

حساب الزيادة الجديدة بالدرجة الوظيفية

مرتب الدرجة الوظيفية الحالي + نسبة العلاوة بحسب القانون + 750 جنيهًا علاوة استثنائية = المرتب بعد الزيادة.

الدرجة الوظيفية السادسة : 8800 جنيهًا .

الدرجة الوظيفية الخامسة : 9822 جنيهًا.

الدرجة الوظيفية الرابعة: 9934 جنيهًا

الدرجة الوظيفية الثالثة والثانية: 10.5 ألف جنيه.

الدرجة الوظيفية الأولي : 11.054 ألف جنيه.

الدرجات العليا: