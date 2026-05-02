بعد حرب إيران.. ربع الأمريكيين يغرقون في ضائقة مالية

أظهر استطلاع رأي أجرته صحيفة واشنطن بوست بالتعاون مع شبكة ABC الإخبارية ومؤسسة إيبسوس، ونُشر اليوم، أن ستة من كل عشرة أمريكيين يرون أن استخدام الولايات المتحدة للقوة العسكرية ضد إيران كان خطأً.

وأشارت صحيفة واشنطن بوست، فإن هذه النسبة تُقارب نسبة 59% ممن وصفوا حرب العراق بالخطأ في استطلاع رأي أجرته الصحيفة نفسها في مايو 2006 بالتعاون مع شبكة ABC.

وأشار استطلاع رأي أجرته مؤسسة جالوب عام 1971 إلى أن نحو ستة من كل عشرة أمريكيين قالوا الشيء نفسه عن حرب فيتنام.

ويرى نحو تسعة من كل عشرة ديمقراطيين حاليًا أن العمل العسكري ضد إيران كان خطأً، وكذلك 71% من المستقلين و19% من الجمهوريين.

وتتباين الآراء حول الخطوات الأمريكية المقبلة، حيث يرى 48% من الجمهور أن على الولايات المتحدة إبرام اتفاق سلام مع إيران حتى لو كان ذلك سيؤدي إلى اتفاق أسوأ بالنسبة للولايات المتحدة، بينما يرى 46% أن على الولايات المتحدة الضغط على إيران من أجل اتفاق أفضل، حتى لو كان ذلك يعني استئناف العمل العسكري.

فيما يخص الوضع الاقتصادي: أظهر الاستطلاع أن 23% من الأمريكيين، أي ما يقارب ربعهم، يعانون من ضائقة مالية، مقارنةً بـ 17% في فبراير.

وقال 52% إن دخلهم يكفي بالكاد للحفاظ على مستوى معيشتهم، بينما قال 24% إن وضعهم المالي يتحسن.

أما فيما يخص تأثير ارتفاع أسعار الوقود: فقد أظهر الاستطلاع أن 44% قللوا من استخدام سياراتهم، و42% خفضوا نفقاتهم المنزلية، و34% غيروا خطط سفرهم أو إجازاتهم.

ويتوقع نصف الأمريكيين ارتفاع أسعار الوقود خلال العام المقبل، بينما يتوقع 21% فقط تحسنها.

وأجرى استطلاع الرأي الذي نظمته صحيفة واشنطن بوست بالتعاون مع شبكة ABC الإخبارية وشركة إيبسوس، وشمل 2560 بالغًا أمريكيًا في الفترة من 24 إلى 28 أبريل، باستخدام عينة تمثيلية على المستوى الوطني.