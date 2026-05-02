حسابات معقدة تحسم اللقب.. كيف يتوج الأهلي بطلاً للدوري بعد الفوز على الزمالك؟
الاقتصاد البريطاني يعاني.. تصريح صادم من ستارمر بسبب تداعيات إغلاق مضيق هرمز
للمسلمين المغتربين.. هل يجوز توكيل جهات لذبح الأضاحي في بلاد أخرى؟
حقيقة وجود طماطم بالأسواق مرشوشة بمادة تسبب الفشل الكلوي.. الزراعة توضح
أول تعليق من مخرج مسلسل بيت بابا 2 بعد حريق لوكيشن التصوير
عطل حركة المرور.. القبض على شخص أوقف سيارته على شريط الترام بالإسكندرية
مصرع 4 عناصر إجرامية وضبط مخدرات بـ97 مليون جنيه في الفيوم وقنا | صور
مطر وأتربة ورعد| الأرصاد تحذر من تقلبات جوية اليوم.. وهذا موعد انتهاء الموجة
ظهر مبكرا.. هل البطيخ مسمم أو مرشوش مبيدات؟ | الزراعة تحسم الأمر
هبوط أسعار الذهب في السعودية.. وعيار 21 يسجل 483 ريالًا
بعد حرب إيران.. ربع الأمريكيين يغرقون في ضائقة مالية
مسؤول إيراني: الحرب مع الولايات المتحدة محتملة بعد رفض ترامب الاقتراح
بعد حرب إيران.. ربع الأمريكيين يغرقون في ضائقة مالية

ناصر السيد

أظهر استطلاع رأي أجرته صحيفة واشنطن بوست بالتعاون مع شبكة ABC الإخبارية ومؤسسة إيبسوس، ونُشر اليوم، أن ستة من كل عشرة أمريكيين يرون أن استخدام الولايات المتحدة للقوة العسكرية ضد إيران كان خطأً.

وأشارت صحيفة واشنطن بوست، فإن هذه النسبة تُقارب نسبة 59% ممن وصفوا حرب العراق بالخطأ في استطلاع رأي أجرته الصحيفة نفسها في مايو 2006 بالتعاون مع شبكة ABC. 

وأشار استطلاع رأي أجرته مؤسسة جالوب عام 1971 إلى أن نحو ستة من كل عشرة أمريكيين قالوا الشيء نفسه عن حرب فيتنام.

ويرى نحو تسعة من كل عشرة ديمقراطيين حاليًا أن العمل العسكري ضد إيران كان خطأً، وكذلك 71% من المستقلين و19% من الجمهوريين.

وتتباين الآراء حول الخطوات الأمريكية المقبلة، حيث يرى 48% من الجمهور أن على الولايات المتحدة إبرام اتفاق سلام مع إيران حتى لو كان ذلك سيؤدي إلى اتفاق أسوأ بالنسبة للولايات المتحدة، بينما يرى 46% أن على الولايات المتحدة الضغط على إيران من أجل اتفاق أفضل، حتى لو كان ذلك يعني استئناف العمل العسكري.

فيما يخص الوضع الاقتصادي: أظهر الاستطلاع أن 23% من الأمريكيين، أي ما يقارب ربعهم، يعانون من ضائقة مالية، مقارنةً بـ 17% في فبراير. 

وقال 52% إن دخلهم يكفي بالكاد للحفاظ على مستوى معيشتهم، بينما قال 24% إن وضعهم المالي يتحسن.

أما فيما يخص تأثير ارتفاع أسعار الوقود: فقد أظهر الاستطلاع أن 44% قللوا من استخدام سياراتهم، و42% خفضوا نفقاتهم المنزلية، و34% غيروا خطط سفرهم أو إجازاتهم. 

ويتوقع نصف الأمريكيين ارتفاع أسعار الوقود خلال العام المقبل، بينما يتوقع 21% فقط تحسنها.

وأجرى استطلاع الرأي الذي نظمته صحيفة واشنطن بوست بالتعاون مع شبكة ABC الإخبارية وشركة إيبسوس، وشمل 2560 بالغًا أمريكيًا في الفترة من 24 إلى 28 أبريل، باستخدام عينة تمثيلية على المستوى الوطني.

الاهلي والزمالك وبيراميدز

المباريات المتبقية لـ الأهلي وبيراميدز والزمالك وفرص الفوز باللقب

المتهمة

ترقص بصورة خادشة للحياء.. سقوط صانعة محتوي في الإسكندرية

وفاة طبيبة بسبب العوضي

زوج طبيبة راحلة يتهم ضياء العوضي بالتسبب في وفاتها: أقنعها توقف العلاج

ارشيفية

صوت يهز عزبة الخطيب بإمبابة.. انفجار ثلاجة بمخزن جبن وأنباء عن سقوط ضحايا

الشاب صاحب الفيديو

خبط عربية العريس بوصلة دهشور.. شاب: 15 شخصًا كسروا مناخيري في زفة

البيض

نزل 40 جنيه.. هبوط أسعار البيض اليوم السبت بالأسواق

أسعار الدواجن

ارتفاع البانيه رغم انخفاض أسعار الدواجن.. ماذا يحدث في سوق الفراخ؟

الأهلي

رضا عبد العال: هذا الثنائي ضيع الزمالك.. وبيراميدز الأقرب للتتويج بالدوري

الرقابة المالية تستكمل الإطار التشريعي للمهن التأمينية بتنظيم نشاط خبراء الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار

معهد التخطيط القومي يستعرض انعكاسات الصراع الإقليمي على الاقتصاد المصري في صالون نقابة التجاريين

10 مايو.. تسليم قطع أراضٍ بنشاط ورش وأخرى سكنية بمدينة طيبة الجديدة

فستان لافت.. إيمان العاصي تبهر متابعيها

إيمان العاصي

لوك مختلف.. نسرين طافش تخطف الأنظار في أحدث ظهور

نسرين طافش

وداعًا حبيبة الملايين.. بورش توقف إنتاج السيارة الأكثر مبيعًا في تاريخها

بورش ماكان

ظاهرة جديدة تثير القلق.. نسيان الكلمات أثناء الكلام هل سببه التكنولوجيا؟ خبير يوضح الحقيقة
د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

د. هشام فريد يكتب : أمريكا وإيران والأمن القومى العربي

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

