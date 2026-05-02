مطر وأتربة ورعد| الأرصاد تحذر من تقلبات جوية اليوم.. وهذا موعد انتهاء الموجة

تشهد حالة الطقس اليوم، السبت، في مصر تقلبات ملحوظة، حيث ترتفع درجات الحرارة بشكل يفوق المعدلات الطبيعية، بالتزامن مع نشاط قوي للرياح المثيرة للرمال والأتربة، ما يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية في عدد من المناطق.

رياح وأتربة اليوم

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك اليوم أتربة خاصة مع دخول فترة المساء، مشيرة إلى أن اليوم هو ذروة إرتفاع قيم درجات الحرارة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى”، أن درجات الحرارة أعلى من المعدل الطبيعي بحوالي 4 إلى 5 درجات، وتصل القاهرة الكبرى نهارا اليوم إلى 34 درجة مئوية، وتزداد فى محافظات الصعيد، لتصل فى الأقصر وأسوان إلى 38 و39 درجة موئية، موضحة أن طقس اليوم نهارا ما بين الحار وشديد الحرارة فى معظم محافظات الجمهورية، خاصة المحافظات الداخلية.

أمطار على السواحل الشمالية الغربية

وتابعت أن السواحل الشمالية الغربية تتأثر بكتل هوائية شمالية، ويكون بها انخفاض بالحرارة، وتكون ما بين 21 و22 فى مطروح والإسكندرية، وبالتالي الطقس معتدل تماما فى المحافظات المطلة على البحر المتوسط فى المنطقة الغربية.

ولفتت إلى أنه مع دخول فترات المساء، فهناك انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة ملحوظ فى فترات الليل، وتكون الاجواء مائلة للبرودة فى معظم محافظات الجمهورية، ومتوقع أن تصل الصغرى إلى 17 و16 درجة فى القاهرة الكبرى.

وأشارت إلى أن اليوم سرعات الرياح تتراوح ما بين 40 و50 كم على الساعة، وتكون مثيرة للرمال والأتربة فى معظم محافظات الجمهورية، وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر فى مناطق من محافظات الصعيد والصحراء الغربية، ومن الممكن أن تصل إلى 60 و70 كم على الساعة، لافتة إلى أن هناك فرصا لسقوط أمطار فى المنطقة الغربية من متوسطة إلى غزيرة ورعدية فى السلوم وسيوة ومطروح، ومع تقدم الساعات تؤثر فى السواحل الشمالية للبلاد، وتكون ما بين الخفيفة إلى متوسطة، ووارد أن تكون رعدية، ومع دخول فترات المساء من الممكن أن تصل لأماكن من القاهرة الكبري وبعض محافظات شمال ووسط الصعيد.

غدا انخفاض كبير فى درجات الحرارة

وقالت: “من غدا هناك انخفاض ملحوظ فى قيم درجات الحرارة بمعدل 7 إلى 8 درجات، وتصل العظمى نهارا على القاهرة الكبرى ما بين 25 إلى 26 درجة، وهناك عودة للأجواء الشتوية وحتى نهاية الأسبوع، ونجد نشاطا للرياح وفرص أمطار وفترات الليل تصل إلى 13 و14 درجة مئوية، ويجب أن نكون حذرين جدا من التباين الكبير فى درجات الحرارة”.