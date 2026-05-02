وفاة الطيار و4 ركاب بحادث تحطم طائرة في تكساس الأمريكية

محمد على

قالت السلطات الأمريكية إن طائرة صغيرة تقل لاعبي بيكلبول تحطمت بين الأشجار في منطقة تكساس هيل كانتري، مما أسفر عن مقتل جميع الأشخاص الخمسة الذين كانوا على متنها.

وأكدت إدارة السلامة العامة في تكساس إن الحادث وقع  في ويمبرلي، وهي مدينة تقع على بعد حوالي 40 ميلاً (64 كيلومتراً) جنوب غرب أوستن.

وقال الرقيب بيلي راي للصحفيين: "تم الإعلان عن وفاة الطيار والركاب الأربعة الذين كانوا على متن الطائرة في مكان الحادث".

لم تكشف السلطات عن أسماء الضحايا، على الرغم من أن نادي أماريلو بيكلبول في أماريلو، تكساس، قال إنهم أعضاء به كانوا مسافرين جواً لحضور بطولة.

أقلعت الطائرة، وهي من طراز سيسنا 421C، من أماريلو متجهةً إلى مطار نيو براونفيلز الوطني، وفقًا لسجل الرحلات. وأظهرت صور جوية نشرتها صحيفة أوستن أمريكان-ستيتسمان  الطائرة محطمةً.

وقال راي إن السلطات الفيدرالية تقود التحقيق.

قالت ستايسي روهر، التي تعيش في مكان قريب، إنها كانت في سريرها عندما سمعت صوت تحطم و"شعرت باهتزاز كل شيء".

تابعت روهر  التي اتصلت على الفور بمالك العقار الذي تسكن فيه"كان الأمر قريباً جداً لدرجة أنني شعرت وكأن الجزء الخلفي من منزلي يشتعل" .

قال مارتن روبرتسون، الخبير الرياضي للمحترفين، إن اللاعبين كانوا متجهين إلى بطولة بيكلبول في كرانكي بيكل في نيو براونفيلز، على بعد حوالي 30 ميلاً (48 كيلومتراً) شمال شرق سان أنطونيو.

وقال إنهم ألغوا البطولة يوم الجمعة ويخططون لإقامة صلاة تأبينية قبل أن تبدأ يوم السبت وتكريم اللاعبين الذين لقوا حتفهم.

ذكر: "نشعر بحزن شديد وحزن عميق بسبب هذا. مجتمع لعبة البيكلبول مترابط. الجميع يعرف الجميع".

قال دان داير، رئيس نادي أماريلو بيكلبول، إنه لعب العديد من المباريات مع أربعة من الأشخاص الخمسة الذين قتلوا.

قال داير: "لقد سلمتهم ميداليات. لقد كانوا لاعبين ممتازين. كانوا مصممين على الفوز ببعض المباريات. في كل عطلة نهاية أسبوع، تُقام عشرات البطولات".

لفت داير إلى إن طائرة ثانية كانت متجهة إلى الفعالية من أماريلو في نفس الوقت. وأفادت السلطات بأنها هبطت بسلام في مطار نيو براونفيلز.

قال قائد الطائرة الثانية، وفقًا لتسجيلات مراقبة الحركة الجوية: "لم أسمع منه أي شيء".

ردّ أحد المراقبين قائلاً: "بدأ يتحرك بشكل غير منتظم، ثم اختفى مساره من على الشاشة".

أكد طيار أن جهاز تحديد موقع الطائرة المنكوبة قد أطلق إشارة استغاثة. وقام المراقب الجوي بالاتصال برقم الطوارئ 911.

وقالت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية إن السماء كانت غائمة في الغالب في منطقة نيو براونفيلز قبل وقت قصير من الحادث، وحدثت عاصفة رعدية بعد ساعتين.

