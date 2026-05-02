تداعيات زلزال القمة.. 5 إجراءات في الزمالك لاستعادة لقب الدوري

أثارت هزيمة فريق الزمالك، أمس أمام الأهلي في الدوري حالة من الحزن الشديد داخل الفريق وجهازه الفني بقيادة معتمد جمال.

ودخل معتمد جمال، في حالة بكاء هستيريه عقب الهزيمة وبكى داخل غرف الملابس خاصة في ظل قناعته أن الزمالك كان يستحق أداء أفضل والجمهور لا يستحق أن يشاهد فريقه بهذا الشكل السيئ.

وقام لاعبي الزمالك، بالاعتذار للجهاز الفني على ماقدموه أمام الأهلي، ووعدوا معتمد جمال بتحقيق الفوز أمام سموحة وسيراميكا كليوباترا والتتويج بالدوري العام لمصالحه الجماهير.

وسيستأنف الزمالك تدريباته، استعداداً لمواجهة سموحة يوم الثلاثاء القادم، في ملعب برج العرب حيث يدرس الجهاز الفني اقامه معسكر مغلق ف مدينة الإسكندرية قبل المباراة.

ويحرص مجلس الإدارة، علي إعداد ترتيبات خاصه من خلال توفير باصات لنقل جمهور الزمالك لملعب برج العرب في الإسكندرية لدعم الفريق أمام سموحة.

كما يستعد نادي الزمالك للسفر للجزائر يوم الأربعاء القادم عقب مباراة سموحة استعدادا لمباراة إتحاد العاصمة الجزائري يوم السبت القادم في نهائي الكونفدرالية