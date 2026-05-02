لحظة لن أنساها.. الأسطى هبة عبد الرحمن تتحدث عن تكريمها من الرئيس السيسي

أكدت هبة عبد الرحمن الأسطي أن تكريمها في عيد العمال من الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان حدثًا غير تقليدي بالنسبة لها، حيث شعرت أن هذا التكريم يمثل تتويجًا لمشوارها المهني الذي بدأ من نقطة الصفر.

وقالت هبة، في تصريحاتها لصباح البلد إن التكريم قد منحها طاقة إيجابية غير مسبوقة، خاصة أنه جاء في وقت كانت قد واجهت فيه العديد من التحديات والصعوبات في مشوارها المهني.

وأضافت هبة أن اللحظة الأبرز في هذا التكريم كانت عندما قام الرئيس السيسي شخصيًا بتسليمها الجائزة، وهو ما كان بالنسبة لها بمثابة حلم تحقق.

وتابعت “مكنتش مصدقة أن الرئيس بيسلمني الجائزة بنفسه، دي لحظة مش هنساها”.

وعبرت عن فخرها بتكريمها أمام جمهور كبير، معتبرة أن ذلك كان بمثابة اعتراف بمجهوداتها في مجال غير تقليدي بالنسبة للنساء.

وأوضحت هبة أن هذا التكريم زاد من ثقتها بنفسها، وجعلها تشعر بأنها جزء من المجتمع المصري، خاصة وأنه جاء من شخص يهتم بكل فئات المجتمع، كما عبرت عن تقديرها للرئيس السيسي الذي يرعى جميع الفئات دون تفرقة.

وأضافت أن تكريمها دفعها لتقديم المزيد من الجهد في مهنة النقاشة، التي تعتبرها مهنة فنية بامتياز.



كما أشارت هبة إلى أن التحديات التي واجهتها في بداية مشوارها لم تكن سهلة، لكنها اعتبرتها فرصًا حقيقية لتطوير مهاراتها.

وذكرت أن أصعب لحظات مرت بها كانت عندما كان هناك خوف دائم من أن تخذل عملاءها، إلا أن هذا الخوف كان دافعًا قويًا لها لتقديم أفضل ما لديها.

"أنا مبعرفش أقول مبعرفش، بحب المجازفة"، قالت هبة، مؤكدة أن النجاح يأتي عبر المثابرة والإصرار.

وفي ختام حديثها، قالت هبة: "أنا دلوقتي مش بس فخورة بنفسي، لكن كمان فخورة إن بناتي وأحفادي شايفينني نموذج يحتذى به، وده بالنسبة لي أكبر تكريم".

وأضافت أن مهنة النقاشة، رغم أنها قد تكون مهنة صعبة، إلا أنها تتناسب مع النساء بشكل خاص لما تتمتع به المرأة من حس فني عالي يساعدها في اختيار الألوان والتفاصيل الدقيقة.