ديني

هل يجوز كتابة المنزل بالتساوي بين الأبناء قبل الوفاة؟

شيماء جمال

ما حكم كتابة المنزل بالتساوي بين الأبناء فى حياة الأب؟ سؤال ورد إلى الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

وأوضح أمين الفتوى أن ذلك يُعد من باب الهبة أو العطية أثناء الحياة، ولا يُشترط فيه تطبيق قواعد الميراث.

واستشهد بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم".

ونوه خلال تصريح له أن الأصل في العطايا بين الأبناء هو العدل والتسوية، وأنه يجوز للأب أن يعطي الذكر مثل الأنثى دون حرج، لأن ذلك ليس ميراثًا وإنما تصرف حال الحياة.

التفضيل بين الأبناء في العطية

ولفت الى أن التفضيل بين الأبناء في العطية جائز إذا وُجد مبرر شرعي معتبر، كأن يكون أحد الأبناء في حاجة أو يمر بظروف خاصة، أو لم يوفق في حياته مقارنة بغيره، مبينا أن هذا التفاوت لا يُعد ظلمًا إذا كان قائمًا على سبب واضح.

وتابع: اما التمييز دون سبب شرعي، خاصة بحرمان البنات أو تفضيل الذكور لمجرد العادات، أمر غير جائز وقد يصلت إلى الإثم، لما فيه من مخالفة لتوجيهات الشرع الداعية إلى العدل بين الأبناء.

وأن ما يتم توزيعه بعد الوفاة يخضع لأحكام الميراث الشرعية، حيث يتم تقسيم التركة وفق ما ورد في القرآن الكريم، للذكر مثل حظ الأنثيين، باعتباره حكمًا ملزمًا لا يجوز مخالفته.

هل يحق للأب توزيع تركته في حياته دون مساواة؟

وقال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن الأصل في الشرع حال توزيع التركة هو أن "للذكر مثل حظ الأنثيين"، مشيرا إلى أنه إذا كان الأب لديه أملاك وأراد أن يقسمها على أبنائه في أثناء حياته فهو جائز ومشروع.

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، في فيديو منشور على صفحة دار الإفتاء عبر قناتها على يوتيوب، "يجب تقسيم التركة بقسمة الميراث، فإذا كان ينوي الأب إجراء هذا الأمر لمنع النزاع بين أولاده بعد وفاته، حيث إن هناك بعض الآباء يخشون من بعض أبنائهم في تضييع التركة أو أخذ حق باقي الإخوة".

وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أنه من "المهم أن يراعي الأب في التقسيم الأحكام والأصول الشرعية في التقسيم، والأنصبة الشرعية لكل وارث".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة طبيبة بسبب العوضي

زوج طبيبة راحلة يتهم ضياء العوضي بالتسبب في وفاتها: أقنعها توقف العلاج

ارشيفية

صوت يهز عزبة الخطيب بإمبابة.. انفجار ثلاجة بمخزن جبن وأنباء عن سقوط ضحايا

البيض

نزل 40 جنيه.. هبوط أسعار البيض اليوم السبت بالأسواق

الأهلي

رضا عبد العال: هذا الثنائي ضيع الزمالك.. وبيراميدز الأقرب للتتويج بالدوري

أسعار الدواجن

ارتفاع البانيه رغم انخفاض أسعار الدواجن.. ماذا يحدث في سوق الفراخ؟

النادي الأهلي والطيب

رد فعل غير متوقع من أحمد الطيب بعد خسارة الزمالك من الأهلي بثلاثية

ياسمين عز

بعد ثلاثية الأهلي.. ياسمين عز تسخر : كان في بطيخة ما خدتش بالي منها

بعد تريند الأنظمة النظيفة.. تناول البيض يوميًا مفيد أم خطر صامت؟ الحقيقة الكاملة

تناول البيض يوميًا مفيد أم خطر على صحة الإنسان؟.. اعرف الحقيقة

ترشيحاتنا

الجامع الأزهر يعقد ملتقى القراءات للختمة المرتلة بقراءة الإمام ابن كثير المكي براوييه.. اليوم

الجامع الأزهر يعقد ملتقى القراءات للختمة المرتلة بقراءة الإمام ابن كثير المكي براوييه.. اليوم

الشيخ محمد عبد العزيز حصّان

من أعلام التلاوة في مصر.. الأوقاف تُحيي ذكرى وفاة الشيخ محمد عبد العزيز حصّان

كنز من الحسنات.. كلمات عقب الصلاة لا يخسر قائلها.. اغتنم ثوابها العظيم

كنز من الحسنات.. كلمات عقب الصلاة لا يخسر قائلها.. اغتنم ثوابها العظيم

بالصور

صحة الشرقية: تنفيذ 113 ألف زيارة لكبار السن وذوى الهمم بالمنازل

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

فستان لافت.. إيمان العاصي تبهر متابعيها

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

لوك مختلف.. نسرين طافش تخطف الأنظار في أحدث ظهور

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

وداعًا حبيبة الملايين.. بورش توقف إنتاج السيارة الأكثر مبيعًا في تاريخها

بورش ماكان
بورش ماكان
بورش ماكان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب : أمريكا وإيران والأمن القومى العربي

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

المزيد