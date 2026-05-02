3مشاهد من القمة 132 بين الأهلي والزمالك

حرصت جماهير الزمالك أمس على تحية لاعبي الفريق علي الرغم من الهزيمة أمام الأهلي بثلاثية نظيفة في إطار منافسات الدوري المصري.

كما تم منح شارة القيادة في الأهلي عقب خروج محمود حسن تريزيجيه مصابا إلي المالي إليو ديانج.

غضب عبدالله السعيد

وسادت حاله من الغضب والاستياء لدي عبدالله السعيد نجم الزمالك عقب خروجه من الملعب.

كما أثارت هزيمة فريق الزمالك أمس أمام الأهلي في الدوري حالة من الحزن الشديد داخل الفريق وجهازه الفني بقيادة معتمد جمال.

ودخل معتمد جمال في حالة بكاء هستيريه عقب الهزيمة وبكى داخل غرف الملابس خاصة في ظل قناعته أن الزمالك كان يستحق اداء أفضل والجمهور لا يستحق أن يشاهد فريقه بهذا الشكل السيئ.

وقام لاعبو الزمالك بالاعتذار للجهاز الفني علي ماقدموه أمام الأهلي ووعدوا معتمد جمال بتحقيق الفوز أمام سموحة وسيراميكا كليوباترا والتتويج بالدوري العام لمصالحة الجماهير.

ويستأنف الزمالك تدريباته استعداداً لمواجهة سموحة يوم الثلاثاء القادم في ملعب برج العرب حيث يدرس الجهاز الفني إقامة معسكر مغلق في مدينة الإسكندرية قبل المباراة.