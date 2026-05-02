انخفاض البيض والمكرونة 11 جنيهًا وزيادة الزيت 10 .. أسعار السلع اليوم في الأسواق

شهدت الأسواق المحلية اليوم السبت 2 مايو، حالة من التباين في أسعار السلع الأساسية، حيث كانت هناك أخباراً سارة للمواطنين بتراجع ملحوظ في قطاع الدواجن والبيض وبعض البقوليات، بينما سجلت قطاعات أخرى مثل الزيوت والشاي ارتفاعات متفاوتة.

وإليكم تفاصيل حركة الأسعار اليوم وفقاً لآخر تحديث:

أولاً: سلع شهدت تراجعاً ملحوظاً (قائمة الانخفاضات)

قطاع البيض (الأكثر انخفاضاً):



كرتونة البيض البلدي (30 بيضة): سجلت التراجع الأكبر بمقدار 11.66 جنيه، ليصل سعرها إلى 124.88 جنيه.

كرتونة البيض (العادي): تراجعت بمقدار 10.46 جنيه، ووصل سعرها اليوم إلى 120.03 جنيه.



البيض الأبيض (بيضة واحدة): انخفضت بمقدار 0.38 جنيه، لتسجل 4.41 جنيه.

البيض الأحمر (بيضة واحدة): انخفضت بمقدار 0.28 جنيه، لتسجل 4.71 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): انخفضت بمقدار 0.14 جنيه، لتسجل 5.02 جنيه.

البقوليات والمكرونة والأرز:

إلى جانب البيض، شهدت سلع أساسية أخرى انخفاضاً في أسعارها وهي:

العدس المعبأ (صحيح): تراجع بمقدار 7.12 جنيه، ووصل سعره إلى 60.62 جنيه.



المكرونة المعبأة (400 جرام): تراجعت بمقدار 5.07 جنيه، ليصل سعر العبوة إلى 22.97 جنيه.



الأرز المعبأ: سجل انخفاضاً طفيفاً بمقدار 0.28 جنيه، ليصل سعر الكيلو إلى 34.39 جنيه.



ثانياً: سلع سجلت ارتفاعاً في الأسعار (قائمة الزيادات)

حيث شهدت الزيوت ارتفاعاً جماعياً اليوم في مختلف الأصناف:

زيت ذرة (1 لتر): زاد بمقدار 9.61 جنيه، ليصل سعره إلى 116.75 جنيه.

زيت عباد الشمس (صنف 1): زاد بمقدار 9.52 جنيه، ليصل سعره إلى 101.29 جنيه.

زيت عباد الشمس (صنف 2): زاد بمقدار 7.12 جنيه، ليصل سعره إلى 98.89 جنيه.

البقوليات:

الفول المعبأ (مجروش): سجل زيادة كبيرة قدرها 13.74 جنيه، ليصل الكيلو إلى 70.39 جنيه.

السكر المعبأ: زاد بمقدار 2.11 جنيه، ليصل سعره إلى 35.72 جنيه.

الفول المعبأ (صحيح): زاد بمقدار 1.79 جنيه، ليصل سعره إلى 60.17 جنيه.

الدقيق المعبأ: زاد بمقدار 0.62 جنيه، ليصل سعره إلى 25.42 جنيه.



العدس الأصفر المعبأ: زاد بمقدار 0.07 جنيه، ليصل سعره إلى 67.58 جنيه.

قطاع الشاي والمكرونة:

شاي (كيلو): سجل زيادة قدرها 16.2 جنيه، ليصل سعره إلى 249.4 جنيه.



شاي ليبتون (40 جرام): زاد بمقدار 0.24 جنيه، ليصل إلى 12.84 جنيه.

شاي العروسة (40 جرام): زاد بمقدار 0.09 جنيه، ليصل إلى 11.08 جنيه.

المكرونة السائبة (كيلو): زادت بمقدار 0.58 جنيه، لتسجل 26.25 جنيه.

المكرونة المعبأة (كيلو): زادت بمقدار 0.26 جنيه، لتسجل 28.3 جنيه.