وزير الأوقاف يناقش رسالة دكتوراة بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر

شارك الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف - اليوم السبت الموافق ٢ من مايو ٢٠٢٦م، في مناقشة رسالة العالمية (الدكتوراة) المقدمة من الباحث أحمد سعد عبد العزيز أحمد، بعنوان: «القراءة التاريخانية للسنة النبوية في الخطاب الحداثي المعاصر: دراسة تحليلية»، وذلك بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر الشريف، في إطار دعم البحث العلمي وتعزيز الدراسات المتخصصة، وبحضور نخبة من كبار الأساتذة والعلماء.

وكان في استقبال وزير الأوقاف لدى وصوله، الأستاذ الدكتور محمود صديق - نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، نائبًا عن الأستاذ الدكتور سلامة داود - رئيس جامعة الأزهر الشريف، والأستاذ الدكتور خالد محمد عباس - عميد كلية اللغات والترجمة، والأستاذ الدكتور وائل نبيل - وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور محمد مدبولي - وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والأستاذة الدكتورة رجاء حزين - أستاذ الحديث وعلومه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية، إلى جانب لفيف من أعضاء هيئة التدريس.

وشهدت جلسة المناقشة حضورًا علميًّا متميزًا ضم عددًا من القيادات الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس والباحثين؛ إذ ضمت لجنة الإشراف الأستاذ الدكتور جلال الدين إسماعيل عجوة، أستاذ الحديث وعلومه المتفرغ في كلية أصول الدين بالقاهرة عضو هيئة كبار العلماء ومقرر اللجنة الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين- مشرفًا رئيسًا، والأستاذ الدكتور عبد الرحمن الخضري سعد الدين، الأستاذ المساعد في شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الفرنسية رئيس قسم الدراسات الإسلامية باللغات الأجنبية السابق- مشرفًا مشاركًا، والأستاذ الدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف المصرية أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر- مناقشًا خارجيًّا، والأستاذ الدكتور مجدي عدلي، أستاذ ورئيس قسم اللغة الفرنسية في كلية اللغات والترجمة بالقاهرة- مناقشًا داخليًّا.

وخلال المناقشة، عرض الباحث محاور دراسته، موضحًا أنها تستهدف تقديم قراءة علمية منهجية لإحدى القضايا المحورية في الفكر المعاصر، وهي كيفية تناول السنة النبوية في ضوء الأطروحات الحداثية، من خلال تحليل نقدي رصين يسهم في ترسيخ الفهم الصحيح للنصوص الشرعية.

وأكد وزير الأوقاف، أن هذه الرسائل العلمية تمثل إضافة نوعية للمكتبة الإسلامية، وتسهم في بناء وعي فكري مستنير، مشيرًا إلى أهمية الجمع بين الأصالة والمعاصرة، والالتزام بالمنهج العلمي الدقيق في معالجة القضايا الفكرية، بما يعزز قدرة المؤسسات العلمية على التصدي للشبهات والأفكار المنحرفة بالحجة والبرهان. كما استعرض الوزير في مناقشته جانبًا من الفلسفات القديمة والمعاصرة، وتداخلها مع الفلسفات الإسلامية وكيفيات التعامل معها بين السابق والمأمول؛ مشيدًا بجهود الباحث الملموسة في تتبع المراجع وحُسن العرض.

وفي ختام المناقشة، قررت اللجنة منح الباحث درجة العالمية (الدكتوراة) بتقدير مرتبة الشرف الأولى، مشيدةً بجهده العلمي، وأصالة موضوعه، وما تضمنه من تحليل عميق ومعالجة علمية رصينة، تعكس مستوى متميزًا من البحث والدراسة.