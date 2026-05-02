الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

الأوقاف تُحيي ذكرى ميلاد أحد أعلام علم القراءات بالأزهر.. من هو؟

وزارة الأوقاف
عبد الرحمن محمد

تُحيي وزارة الأوقاف ذكرى ميلاد الشيخ سلامة كامل جمعة قناوي، أحد أعلام عِلْم القراءات وعضو لجنة مراجعة المصحف الشريف بمجمع البحوث الإسلامية، والذي وُلد في ٢ مايو ١٩٥٤م بقرية الكوم الأحمر – مركز أوسيم بمحافظة الجيزة.

نشأ الشيخ سلامة كامل في بيئة قرآنية، حيث حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة، وتدرج في دراسته حتى حصل على شهادة إجازة التجويد عام ١٩٦٥م، ثم شهادة عالية القراءات عام ١٩٦٨م، وشهادة تخصص القراءات عام ١٩٧٢م، ثم ليسانس الدراسات الإسلامية والعربية من جامعة الأزهر عام ١٩٧٦م.

تتلمذ على يد عدد من كبار علماء القراءات، من أبرزهم الشيخ أحمد عبد العزيز الزيات والشيخ أحمد مصطفى أبو حسن، حيث لازم شيخه الزيات وقرأ عليه ختمات متعددة من القرآن الكريم، من بينها ختمة بالقراءات العشر الكبرى.

بدأ عمله العلمي مدرسًا بمعهد البراموني الإعدادي والثانوي عام ١٩٧٨م، ثم أُعير إلى المملكة العربية السعودية، قبل أن يعود إلى مصر ويتدرج في المناصب العلمية حتى تولى إدارة معاهد القراءات بقطاع المعاهد الأزهرية.

كما شغل عضوية لجنة مراجعة المصحف الشريف منذ عام ١٩٩٧م، وأسهم في مراجعة وطباعة عدد من المصاحف في دول عربية وإسلامية، من بينها مصحف دبي، ومصحف عمان، ومصحف فلسطين، ومصحف ليبيا، ومصحف البحرين، وغيرها، مما جعله من أبرز المتخصصين في تدقيق المصحف الشريف.

وشارك الشيخ الراحل في تحكيم العديد من المسابقات الدولية للقرآن الكريم داخل مصر وخارجها، ومثّل مصر في مؤتمرات علمية دولية، كما تولى مناصب أكاديمية، منها العمل أستاذًا مشاركًا بجامعة أم القرى، ورئيس قسم البلاغة والنقد بكلية اللغة العربية بإيتاي البارود.

وقد عُرف الشيخ سلامة كامل جمعة قناوي بعلمه الغزير وأخلاقه الرفيعة، وتتلمذ على يديه عدد كبير من العلماء والقرّاء، ليظل اسمه حاضرًا في ذاكرة طلاب العلم وعلوم القرآن.

وتؤكد وزارة الأوقاف أن إحياء هذه الذكرى يأتي تقديرًا لمسيرة علمية زاخرة بالعطاء في خدمة القرآن الكريم وعلومه، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يجعل ما قدمه في ميزان حسناته.

الأوقاف ذكرى ميلاد الشيخ سلامة كامل جمعة قناوي لجنة مراجعة المصحف

