ثابت في البنوك | الدولار يسجل 53.55 جنيهًا .. آخر سعر للعملة الخضراء

استقر سعر الدولار في السوق الرسمية مع أول تعاملات مساء اليوم السبت 2-5-2026 في مواجهة الجنيه المصري.

سعر الدولار اليوم

وشهد سعر الدولار أمام الجنيه ثباتًا منذ آخر تداول له في البنوك منذ الخميس الماضي وصولًا لتعاملات اليوم.

سعر الدولار في البنك المركزي

وصل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري 53.55 جنيهًا للشراء و 53.66 جنيهًا للبيع.

أقل سعر

وسجل سعر أقل دولار 52.97 جنيها للشراء و 53.07 جنيها للبيع في البنك المصري الخليجي.

وصل ثاني أقل سعر دولار 53.47 جنيها للشراء و 53.57 جنيها للبيع في بنكي الإسكندرية، الإمارات دبي الوطني.

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه 53.53 جنيهًأ للشراء و 53.63 جنيها للبيع في بنكي أبوظبي الأول و المصري لتنمية الصادرات.

متوسط سعر الدولار

بلغ متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك 53.55 جنيها للشراء و 53.65 جنيها للبيع في بنوك " قناة السويس، الكويت الوطني، فيصل الإسلامي، البركة، أبوظبي التجاري، التجاري الدولي CIB، بيت التمويل الكويتي، كريدي أجريكول".

أعلي سعر دولار

بلغ أعلي سعر دولار 53.67 جنيها للشراء و 53.77 جنيها للبيع في بنك نكست.

وصل ثاني أعلي سعر دولار 53.57 جنيهًا للشراء و 53.67 جنيهًأ للبيع في بنوك " الأهلي المصري، مصرف أبوظبي الإسلامي، الأهلي الكويتي، مصر، التعمير والإسكان، التنمية الصناعية، سايب، المصرف المتحد،HSBC، العقاري المصري العربي، العربي الإفريقي، المصرف العربي الدولي".