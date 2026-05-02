جفاف حاد | سبب وفاة سهير زكي أشهر راقصات مصر

أعلن الإعلامي ممدوح موسي وفاة الفنانة سهير زكي منذ قليل ، وذلك بعد تدهور حالتها الصحية خلال الفترة الماضية.

وكتب عبر حسابه على موقع فيسبوك: “البقاء لله فى وفاة الفنانة سهير زكي الله يرحمها ويغفرلها ويصبر أهلها وكل محبيها”.

وكانت تعرضت الفنانة سهير زكى خلال الشهر الماضية إلى أزمة صحية شديدة دخلت على أثرها المستشفى نتيجة حالة جفاف حاد.

وكان علم صدى البلد ، أن حالة الفنانة سهير زكى الصحية شهد انتكاسة فى الفترة الأخيرة نايجة تعرضها الى جفاف حاد وهو ما دفع اسرتها لنقلها الى المستشفى.

وأضاف المصدر قبل سابق ، أن سهير زكي ستظل داخل المستشفى خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل الأطمئنان على حالتها الصحية تماما.

بداية سهير زكى

بدأت سهير زكي ، مسيرتها الفنية عندما اتجهت إلى القاهرة لتبحث عن الشهرة فقد عرفت طريقها بين مسارح الإسكندرية ثم انتقلت إلى القاهرة بلد الفنون، وبالفعل تحقق حلمها وأصبحت من أشهر راقصات مصر.

شاركت سهير زكي، في العديد من الأفلام السينمائية والتي بدأتها في مطلع الستينيات عندما شاركت في فيلم “للنساء فقط” ، والذي تم عرضه في عام 1962، ثم شاركت في فيلم “الحسناء والطبلة” وقدمت فيه دور الراقصة وذلك في عام 1963.

واعتزلت سهير زكي، الفن في أوائل التسعينيات، بعد زواجها من المصور محمد عمارة، لتتفرغ لحياتها الأسرية بشكل كامل وكان آخر أعمالها الفنية، هو: “أنا اللي أستاهل” والذي تم عرضه في عام 1984، والذي قدم بطولته الفنان وحيد سيف، محمد عوض، نادية عزت.

سهير زكي ترقص بـ الاستريتش

وعلى الرغم من اعتزال سهير زكي للرقص والحياة الفنية، إلا أنها ظهرت قبل سنوات وهي ترقص بـ بنطال استرتش وتيشيرت أسود، في إحدى مدارس تعليم الرقص الشرقي للأجنبيات.