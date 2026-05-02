الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

قافلة سرابيوم الطبية المتكاملة.. نموذج رائد لجامعة قناة السويس في تعزيز الشراكة المجتمعية

الإسماعيلية انجي هيبة

نظّمت جامعة قناة السويس قافلة طبية متكاملة بقرية سرابيوم بمحافظة الإسماعيلية، بمشاركة الإدارة العامة للمشروعات البيئية وإدارة القوافل، وجمعية رواد الكشافة والمرشدات بالإسماعيلية، ومعهد بحوث صحة الحيوان بالإسماعيلية، وعيادات تنظيم الأسرة التابعة لمديرية الصحة بإشراف الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إلى جانب مشاركة فعالة لأسرة “طلاب من أجل مصر”، بهدف تقديم خدمات صحية متكاملة وتفعيل مفهوم “الصحة الواحدة” الذي يجمع بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة.

جاء ذلك في إطار الدور المجتمعي لجامعة قناة السويس، وتحت رعاية الدكتور ناصر سعيد مندور رئيس الجامعة، وبإشراف عام الدكتورة دينا أبو المعاطي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

شارك في القافلة الدكتورة داليا منصور عميد كلية الطب البيطري، والدكتور محمد الشبراوي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة دعاء حسني رئيس قسم التوليد.

جاء تنظيم القافلة بإشراف المهندسة وفاء إمام مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية، والأستاذ خالد مطرود مدير إدارة القوافل، وبمشاركة القائد محمد إسماعيل رئيس مجلس إدارة جمعية رواد الكشافة، وتنظيم الدكتورة ثناء النحلة عضو مجلس إدارة الجمعية، والرائد إسلام القرقاري منظم القافلة،  حيث تم تقديم خدمات الكشف والعلاج للحيوانات من خلال أربع عيادات بيطرية متخصصة، فضلًا عن التوعية الإرشادية للمربين، إلى جانب تقديم خدمات الرعاية الطبية البشرية عبر عشر عيادات متنوعة، بما أسهم في خدمة 120 مواطنًا في يوم القافلة.

وشهدت القافلة إقبالًا كبيرًا من الأهالي، حيث تم الكشف وتقديم العلاج بالمجان في مختلف التخصصات الطبية، وتصدر تخصص العظام بعدد 90 حالة، تلاه الجلدية والأطفال بـ52 حالة لكل منهما، ثم الأنف والأذن بـ45 حالة، والأسنان بـ40 حالة، والباطنة بـ33 حالة، فيما سجلت عيادات النساء والتوليد 24 حالة، والجراحة 22 حالة، والمسالك البولية 17 حالة، إلى جانب 67 حالة في تنظيم الأسرة، ليصل إجمالي الحالات إلى نحو 442 حالة، وهو ما يعكس حجم الاستفادة المجتمعية من خدمات القافلة.

وفي الجانب البيطري، تم فحص وعلاج 382 حالة من الحيوانات والطيور، شملت 53 رأسًا من الأبقار والجاموس و62 من الأغنام، عانت من طفيليات داخلية وخارجية وديدان كبدية ومشكلات تنفسية، إلى جانب التعامل مع حالات من الخيول والقطط والأرانب، فضلًا عن 200 حالة من الدواجن التي عانت من أمراض فيروسية وضعف عام، ولم يقتصر الدور على الجانب العلاجي فقط، بل امتد ليشمل تنظيم ندوات توعوية للمربين حول أساليب التغذية السليمة، وأهمية الأملاح المعدنية، وطرق الوقاية من الأمراض الوبائية والطفيليات.

وعلى صعيد الخدمات الطبية البشرية، تم تقديم الرعاية لأكثر من 400 حالة، تنوعت بين النزلات المعوية والطفيليات، وآلام المفاصل والفقرات، ونقص الكالسيوم، إلى جانب تنفيذ أنشطة توعوية تضمنت توزيع منشورات تثقيفية حول كيفية التعايش مع الأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم، مع تقديم إرشادات صحية للأمهات بشأن الرضاعة الطبيعية ومخاطر الفطام المبكر.

وأكدت القافلة نجاح جامعة قناة السويس في تقديم نموذج متكامل يجمع بين الرعاية الطبية والعلاجية والتوعوية، ويعكس تكاتف مختلف الجهات والمؤسسات، بما يعزز دور الجامعة كشريك فاعل في خدمة المجتمع المحلي، وترسيخ مفاهيم الاستدامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

فوائد تناول الخيار الصحية
القهوة وصحة الأمعاء
سهير زكي
أعراض مبكرة لسرطان المستقيم يجب الانتباه لها
