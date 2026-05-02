الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

عائد فوري 37.5% ودخل يومي .. البنوك تتنافس في طرح شهادات ادخار قوية

أفضل شهادات الادخار في البنوك 2026
رانيا أيمن

تشهد شهادات ادخار مرتفعة العائد في مصر منافسة قوية بين البنوك خلال 2026، مع طرح أوعية ادخارية متنوعة توفر عائد فوري يصل إلى 37.5%، ودخل يومي ثابت، إلى جانب منتجات تمنح جوائز ذهبية، في محاولة لجذب أكبر عدد من العملاء الباحثين عن أفضل استثمار آمن.

وتتنوع شهادات الادخار بين شهادات بعائد يومي، وأخرى بعائد مدفوع مقدمًا، وهو ما يمنح العملاء مرونة كبيرة في اختيار الأنسب وفق احتياجاتهم المالية.

شهادات العائد اليومي.. دخل ثابت يوم بيوم

تتصدر شهادات الادخار ذات العائد اليومي المشهد حاليًا، خاصة بين العملاء الباحثين عن دخل يومي منتظم.

ويقدم بنك مصر شهادة “يوماتي” بعائد سنوي متغير يتراوح حاليًا بين نحو 19% إلى 20.75% يُصرف يوميًا، ومرتبط بسعر الكوريدور للإيداع، مع مدة 3 سنوات وحد أدنى يبدأ من 1000 جنيه .

شهادات الادخار في بنكي الأهلي ومصر

وتعد هذه الشهادة من أبرز الأدوات التي تمنح سيولة مستمرة، خاصة مع ارتباط العائد بأسعار الفائدة في السوق.

كما يقدم البنك التجاري الدولي شهادة “Everyday” بعائد سنوي متغير يبلغ 19.25%، مرتبط بسعر الإيداع لدى البنك المركزي، ويتم صرف العائد بشكل يومي.

وتصل مدة الشهادة إلى 3 سنوات، ويبلغ الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه، ما يجعلها مناسبة لشريحة كبيرة من العملاء.

عائد فوري 37.5%.. سيولة فورية في 3 سنوات

تتصدر شهادات الادخار ذات العائد المدفوع مقدمًا قائمة الأعلى عائدًا في السوق المصرفية.

شهادات الادخار

ويطرح بنك الإمارات دبي الوطني شهادة بعائد 37.5% يُصرف مقدمًا عن مدة 3 سنوات، بما يعادل عائدًا سنويًا تراكميًا يقارب 16.96%، ما يجعلها خيارًا قويًا للراغبين في الحصول على سيولة فورية .

ويبدأ الحد الأدنى لإصدار الشهادة من 100 ألف جنيه، مع عدم إمكانية الاسترداد الكامل قبل مرور 6 أشهر.


شهادات الجوائز الذهبية.. الادخار + الحظ

وفي إطار تنويع المنتجات، تقدم بعض البنوك شهادات ادخار مرتبطة بجوائز ذهبية، والتي تمنح عائدًا ثابتًا، إلى جانب الدخول في سحوبات على ذهب بشكل دوري.

سعر الذهب في مصر

ويعد هذا النوع من الشهادات خيارًا مناسبًا لمن يرغب في الجمع بين الأمان الاستثماري وفرصة تحقيق مكاسب إضافية.

لماذا تشتعل المنافسة على شهادات الادخار؟

يرجع الإقبال الكبير على شهادات ادخار مرتفعة العائد إلى عدة عوامل، أبرزها:

الأمان مقارنة بأي أدوات استثمار أخرى

تنوع دوريات الصرف (يومي – شهري – مقدمًا)

عوائد مرتفعة مرتبطة بأسعار الفائدة

كما أن الجمع بين دخل يومي وعائد فوري وجوائز ذهبية يعكس اتجاه البنوك لتقديم منتجات أكثر مرونة وجاذبية.

شهادات الادخار

تؤكد المؤشرات الحالية أن شهادات الادخار ستظل الخيار الأول لقطاع كبير من المصريين خلال 2026، خاصة مع استمرار المنافسة بين البنوك على تقديم أعلى عائد وأفضل مزايا، سواء عبر العائد اليومي أو العائد الفوري أو حتى الجوائز الذهبية.

أعراض مبكرة لسرطان المستقيم يجب الانتباه لها
