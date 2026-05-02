بعد الاقتراب من البقاء.. مدرب ليدز يونايتد: نسعى للفوز بالمباريات المتبقبة في البريميرليج

ربما يكون ليدز يونايتد قد ابتعد أكثر عن خطر الهبوط بعد فوزه يوم الجمعة على بيرنلي 3-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن المدرب دانيال فاركي يصر على أن فريقه يجب أن يسعى للفوز في مبارياته الثلاث المتبقية.

ورفع فوز ليدز على أرضه رصيده إلى 43 نقطة، وهو ما يكفي على الأرجح لضمان البقاء، حيث لم يسبق لأي فريق أن هبط من الدوري الإنجليزي الممتاز بهذا الرصيد.

ويريد فاركي من فريقه الحفاظ على عقلية الفوز.

وقال: "حتى لو ضمنا البقاء حسابيًا قبل الجولة الأخيرة، فسنقاتل من أجل كل نقطة"، نريد إنهاء الموسم بأفضل شكل ممكن لنستمتع أيضًا بالمباراة الأخيرة، ولنمنح جماهيرنا المزيد من الفرح".

ووصف فاركي الفوز على بيرنلي بأهداف من أنتون ستاش ونوح أوكافور ودومينيك كالفيرت لوين بأنه دفعة معنوية هائلة.

وأضاف: "عقلية هؤلاء اللاعبين وأخلاقيات عملهم ووحدتهم وروحهم المعنوية في غرفة الملابس لا مثيل لها، وأنا فخور جدًا بما يقدمونه حاليًا، لدينا 12 نقطة لننافس عليها، ولكن بعد أن حصدنا النقاط الثلاث الأولى، نريد الفوز بالنقاط التسع المتبقية".

افتتح لاعب الوسط الألماني ستاش التسجيل في الدقيقة الثامنة بتسديدة أرضية بعيدة المدى، ونال إشادة خاصة من مدربه.