تشيلسي يهزم ليدز يونايتد 1-0 ويتأهل إلى نهائى كأس الإتحاد الإنجليزي

تأهل فريق تشيلسي إلى نهائى كأس الإتحاد الإنجليزي على حساب ليدز يونايتد بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب إستاد ويمبلي ،بدور نصف النهائى ضمن منافسات كأس الإتحاد الإنجليزي.

جاء هدف تشيلسي فى الدقيقة 23، كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح تشيلسي عن طريق نيتو ليسدد إنزو كرة رأسية داخل الشباك.

وصوب تاناكا تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح ليدز من ركلة حرة لكنها مرت بجوار المرمى في الدقيقة 4.

جاء تشكيل تشيلسي على النحو التالي:

في حراسة المرمى: سانشيز

خط الدفاع: جوستو – توسين – تشالوبه – كوكوريا

خط الوسط: لافيا – كايسيدو – إنزو فيرنانديز – نيتو

خط الهجوم: جارناتشو – جواو بيدرو