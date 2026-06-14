اسكتلندا تتقدّم على هايتي في الشوط الأول بهدف ماكجين بكأس العالم 2026

أنهى منتخب اسكتلندا الشوط الأول متقدمًا على نظيره هايتي بهدف دون رد، في المباراة المقامة حاليًا على ملعب “جيلت ستاديوم”، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم 2026.

وجاء هدف التقدم لصالح اسكتلندا عن طريق جون ماكجين في الدقيقة 28، بعد متابعة ناجحة لتسديدة زميله تشي آدامز التي تصدى لها حارس هايتي، قبل أن ترتد الكرة وتصل إلى ماكجين الذي سددها، لترتطم بأحد مدافعي هايتي وتغيّر اتجاهها إلى داخل الشباك.

وتأتي هذه المواجهة ضمن مجموعة قوية تضم أيضًا منتخبي البرازيل والمغرب، ما يزيد من حدة المنافسة على بطاقات التأهل منذ الجولة الأولى.

ويأمل منتخب اسكتلندا في تحقيق انطلاقة قوية بعودته إلى المشاركة المونديالية، فيما يسعى منتخب هايتي لكتابة تاريخ جديد ومحاولة بلوغ الأدوار الإقصائية للمرة الأولى في تاريخه.