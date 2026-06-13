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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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سعر رغيف الخبز بعد تطبيق الدعم النقدي.. التموين تكشف التفاصيل وتعلن حذف هؤلاء من المنظومة

سعر رغيف الخبز
سعر رغيف الخبز
عبد العزيز جمال

أكد شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن قيمة الدعم النقدي المقرر صرفها للمواطنين تشهد زيادة مستمرة مع كل مرة يتم فيها عرض المنظومة على الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي من التحول إلى الدعم النقدي هو إعطاء الفئات الأكثر احتياجًا قيمة مالية أكبر.

وقال شريف فاروق في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد": "نحول ما يحصل عليه المواطن من سلع تموينية إلى مبلغ وقيمة هذا المبلغ مازال محل دراسة ونقاش، ومع كل عرض على الرئيس السيسي لمنظومة الدعم النقدي المبلغ الذي يحصل عليه المواطن يرتفع وأي قرار سنتخذه سيكون في مصلحة المواطن".

رغيف الخبز

تقسيم المجتمع إلى شرائح لتحقيق العدالة

أوضح وزير التموين أن تقسيم المجتمع إلى شرائح للحصول على الدعم النقدي يهدف إلى إعطاء الأكثر احتياجًا قيمة مالية أكبر في الدعم النقدي، مع تقليل الدعم عن الفئات الأقل احتياجًا، لضمان توجيه الموارد المالية إلى مستحقيها الفعليين.

وأضاف فاروق: "وجود بطاقة تموين مستمرة لأكثر من 30 عامًا يؤكد أهمية تواجد عملية تخارج المواطن من دائرة العوز"، مشيرًا إلى أن المنظومة الحالية تعاني من هدر كبير وعدم وصول الدعم إلى مستحقيه بالشكل الأمثل.

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توفير الخبز يتحول إلى مبلغ مالي لشراء سلع أخرى

أشار وزير التموين إلى أن المواطن سيحصل على مبلغ مالي إضافي مقابل ما يوفره من استهلاك الخبز، قائلًا: "كلما وفر المواطن في استهلاك الخبز سيحصل على مبلغ مالي لشراء السلع الأخرى". 

كما أكد أن الدولة تحدد سعر الخبز المدعم للمواطن وتلزم المخابز به، وتتابع تطبيقه بكل حزم مع كل المخابز على مستوى الجمهورية.

الخبز المدعم بـ 20 قرشا

وتابع أن المخابز ملتزمة بتوفير رغيف الخبز المدعم بـ 20 قرش للمواطن ويحصل باقي قيمة رغيف الخبز الفعلية المقدرة بـ 150 قرش من الحكومة.

رغيف الخبز

 

اجتماعات يومية بين التموين والوزارات المعنية

كشف شريف فاروق عن وجود اجتماعات يومية بين وزارة التموين والوزارات المعنية من أجل الوصول إلى كل المستحقين لمنظومة الدعم، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على وضع الشكل النهائي للمنظومة قبل عرضها على الرئيس السيسي.

وقال: "83% من المستفيدين من تكافل وكرامة يستحقون صرف التموين"، مضيفًا: "المواطن بينزله في الشهر 150 رغيف خبز و50 جنيه، والـ50 جنيه اللي كانت بتجبله زجاجة زيت وكيلو سكر وكيس مكرونة".

الدولة لا تستهدف تقليل الدعم

أكد وزير التموين أن الدولة لا تستهدف تقليل الدعم أو توفير أموال الدعم المقدم للمواطن، مشددًا على أن تعليمات الرئيس السيسي واضحة بأن كل غير مستحق يخرج من منظومة الدعم يتم ضخ أمواله للمستحقين.

وتابع فاروق: "الدعم المسجل في وزارة المالية لمنظومة التموين كان في حدود 140 مليار جنيه، وتم رفع قيمة الدعم إلى 180 مليار جنيه، ونحن بنزيد الدعم عامًا تلو الآخر ولا رغبة في تقليل هذا الرقم".

ضم الزوجة والأولاد على بطاقة التموين

منظومة الدعم الحالية لا تصل للمستحقين

أشار وزير التموين إلى أن منظومة الدعم الحالية ليست على المستوى الذي يرضاه المواطن، قائلًا: "كل ما تتحمله الدولة من أموال يجب أن يصل إلى المستحق، ومنظومة الدعم الحالية بدأت ببطاقة التموين التي توارثتها أجيال، وهذا الأمر نتج عنه 24 مليون بطاقة تموينية".

وأضاف: "عملنا كثيرًا على تنقية البطاقات، وهذه المنظومة بوضعها الحالي لن تصل للمستحقين"، مشيرًا إلى أن المنظومة تتعلق بعملية شراء القمح وتسليمه للمطاحن ثم تسليم الدقيق للمخابز، وهناك أصحاب مصلحة كثيرون وهناك هدر في المنظومة.

مراعاة تغير أسعار السلع عند بدء المنظومة

أوضح فاروق أن الدولة ستراعي تغير أسعار السلع عند بدء تطبيق منظومة الدعم النقدي، قائلًا: "نضع الشكل النهائي لمنظومة الدعم النقدي وسيتم عرض الملف على الرئيس السيسي، وعند بدء المنظومة سوف تراعي الدولة تغير أسعار السلع".

التموين الدعم النقدي قيمة الدعم النقدي سلع تموينية وزارة المالية أسعار السلع

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