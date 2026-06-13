مفيش دعم يستمر للأبد.. مدبولي عن الدعم النقدي: الفئات الأكثر احتياجا تحصل على أعلى قيمة نقدية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن العالم باكمله يتحول إلى فكرة الدعم النقدي بدلا من الدعم العيني.

وقال مدبولي في كلمته في مؤتمر صحفي على هامش زيارته لمحافظة البحيرة، :"لدينا قاعدة بيانات تمكننا من التوصل إلى المستحقين للدعم في مصر ولدينا كفاءة في هذا الشان تصل لـ 90 % .

وتابع مدبولي::" فكرة الدعم النقدي قائمة على تقسيم المجتمع المصري إلى شرائح بداية من الاولى بالرعاية ونسعى لتدريج الدعم على شرائح كي تحصل أكثر الفئات احتياجا على اعلى قيمة مادية".

وأكمل مدبولي :" مفيش دعم مستمر إلى الأبد ويجب ان يكون برنامج الدعم النقدي ديناميكي وبعد تحسن ظروف الأسر يتم نقلها إلى شريحة جديدة في الدعم النقدي ".

ولفت مدبولي :" مينفعش يفضل عندي دعم بالـ 30 و40 سنة لأسر مش عارفين تستحق ولا لأ “، مضيفا:” هناك تسريب وعدم كفاءة في ملف دعم الخبز بنسبة تصل لـ 25 % ودعم الخبز 140 مليار جنيه ومش أقل من 35 مليار جنيه مش بتروح للمستحقين ".

