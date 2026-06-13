مدبولي: ثمار رؤية الدولة للطاقة بدأت تظهر.. واكتشافات جديدة تدخل الإنتاج قريبًا

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن نجاح الحكومة في سداد كامل مستحقات شركات البترول الأجنبية يمثل رسالة ثقة قوية للمستثمرين والشركاء الدوليين، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة انعكست بصورة مباشرة على زيادة ثقة الشركات الأجنبية في السوق المصرية وتوسيع خططها في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج.

المشروعات البترولية والتنموية

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس الوزراء على هامش جولته التفقدية بمحافظة البحيرة، والتي شملت عددًا من المشروعات البترولية والتنموية والخدمية.

تنفيذ خطط الاستكشاف

وقال مدبولي إن التزام الحكومة بسداد المستحقات المالية للشركات الأجنبية شجعها على الإسراع في تنفيذ خطط الاستكشاف، لافتًا إلى أن قطاع البترول يشهد خلال الفترة الأخيرة أخبارًا إيجابية متتالية تتعلق باكتشافات جديدة للغاز والبترول، من المتوقع دخول عدد منها إلى مرحلة الإنتاج خلال الفترة المقبلة.



وأشار رئيس الوزراء إلى أن محطة إدكو لإسالة الغاز الطبيعي تمثل أحد أهم الأصول الاستراتيجية التي تمتلكها الدولة المصرية، مؤكدًا أن البنية التحتية التي تمتلكها مصر في مجال إسالة الغاز لا تتوافر في أي دولة أخرى بمنطقة شرق المتوسط بنفس الكفاءة والإمكانات.

القيمة الاستثمارية الحالية

وأوضح أن مصر تمتلك محطتين لإسالة الغاز الطبيعي في إدكو ودمياط، وتعد محطة إدكو الأكبر بينهما، مشيرًا إلى أن القيمة الاستثمارية الحالية للمحطة تتجاوز 10 مليارات دولار إذا ما أُعيد إنشاؤها وفق الأسعار الحالية.

تحقق اكتشافات جديدة للغاز

وأضاف أن امتلاك هذه البنية التحتية المتطورة جعل مصر مركزًا إقليميًا جاذبًا لدول الجوار التي تحقق اكتشافات جديدة للغاز الطبيعي، حيث تفضل هذه الدول الاستفادة من القدرات المصرية القائمة بدلًا من تحمل تكاليف إنشاء محطات إسالة جديدة قد تستغرق من خمس إلى سبع سنوات للتنفيذ.

مركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز

وكشف مدبولي أن حقل الغاز القبرصي الجديد الجاري تطويره سيتم ربطه بمحطة إدكو لإسالة الغاز، بما يسمح بتصدير الغاز القبرصي عبر الأراضي المصرية، وهو ما يعكس نجاح رؤية الدولة في تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز والطاقة.



وأكد رئيس الوزراء أن ما تشهده مصر اليوم هو ترجمة عملية لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعزيز مكانة الدولة كمحور رئيسي للطاقة في المنطقة، مشددًا على أن ثمار هذه الاستراتيجية بدأت تظهر بوضوح على أرض الواقع.

أفضل السبل لإعادة استغلاله

وفي سياق الجولة، تفقد مدبولي قصر الملك فاروق بمنطقة إدفينا بمحافظة البحيرة، مشيرًا إلى أن الحكومة تدرس أفضل السبل لإعادة استغلاله بعد ترميمه، مرجحًا أن يكون النشاط السياحي والفندقي هو الاستخدام الأمثل لهذا الصرح التاريخي.



كما زار رئيس الوزراء مدينة رشيد، مؤكدًا أنها تأتي في المرتبة الثانية بعد القاهرة من حيث عدد الآثار الإسلامية، موضحًا أن الدولة تنفذ خطة متكاملة لترميم المباني الأثرية وتطوير المنطقة التاريخية وتحويلها إلى مقصد سياحي وثقافي متميز.

إعادة توظيف المباني

وأضاف أن أعمال التطوير تشمل إعادة تأهيل الشوارع والممرات والمباني التراثية بالتنسيق بين وزارتي السياحة والآثار والتنمية المحلية ومحافظة البحيرة، مع العمل على إعادة توظيف المباني الأثرية في أنشطة سياحية وثقافية وترفيهية تساهم في تنشيط الحركة السياحية بالمدينة.



وخلال جولته، تفقد مدبولي مستشفى رشيد المركزي، مشيدًا بأعمال التطوير التي شهدتها المستشفى، والتي تعد من أقدم المستشفيات في مصر منذ إنشائها عام 1934، مؤكدًا أنها تقدم خدماتها ليس فقط لأهالي مدينة رشيد، بل أيضًا للمواطنين في المناطق المجاورة بمحافظتي البحيرة وكفر الشيخ.

رفع كفاءة الخدمات الطبية

وأشار إلى أن المستشفى ستشهد خلال الفترة المقبلة تركيب أحدث أجهزة الأشعة المقطعية، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وتوفير رعاية صحية متطورة لأهالي المنطقة.