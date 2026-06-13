مدبولي: انتهاء مديونية شركات البترول الأجنبية رسالة ثقة في الاقتصاد المصري

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نجاح الدولة المصرية في إنهاء ملف مديونية شركات البترول الأجنبية بالكامل، مؤكدًا سداد آخر مستحقات تلك الشركات قبل الموعد المستهدف، في خطوة تعكس قوة الاقتصاد المصري والتزام الحكومة بالوفاء بتعهداتها تجاه الشركاء والمستثمرين.

المشروعات التنموية والخدمية

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس الوزراء على هامش جولته التفقدية بمحافظة البحيرة، والتي شملت زيارة عدد من المشروعات التنموية والخدمية، إلى جانب مشروعين استراتيجيين في قطاع البترول، هما شركة رشيد للبترول ومحطة إدكو لإسالة الغاز الطبيعي.

مديونية الشركات الأجنبية

وقال مدبولي إن الحكومة كانت تستهدف إنهاء المديونية بالكامل بحلول 30 يونيو الجاري، إلا أنها نجحت في تحقيق هذا الهدف مبكرًا، موضحًا أن حجم مديونية الشركات الأجنبية بلغ نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024، قبل أن تتمكن الدولة من سدادها بالكامل خلال أقل من عامين.

متابعة مستمرة وتنسيق كامل

وأضاف رئيس الوزراء أن آخر دفعة من المستحقات تم سدادها في 10 يونيو الجاري، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز جاء نتيجة متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع وزارة البترول والثروة المعدنية على مدار الفترة الماضية.



وأكد مدبولي أن الإعلان عن إنهاء المديونية لاقى ردود فعل إيجابية واسعة على المستويين المحلي والدولي، موضحًا أن هذه الخطوة تمثل رسالة ثقة قوية في الاقتصاد المصري، وتعكس جدية الدولة في احترام التزاماتها المالية تجاه الشركاء الأجانب.



وأشار إلى أن نجاح الحكومة في طي هذا الملف يعزز مناخ الاستثمار ويشجع الشركات العالمية على زيادة استثماراتها في قطاع الطاقة المصري، لافتًا إلى أن هذا الإنجاز جاء تنفيذًا لتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي شدد منذ نحو عامين على ضرورة الإسراع في إنهاء هذا الملف الحيوي.

تعزيز الشراكات مع المستثمرين

وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة مستمرة في تنفيذ خططها للإصلاح الاقتصادي وتعزيز الشراكات مع المستثمرين، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وزيادة معدلات الإنتاج والاستثمار خلال المرحلة المقبلة.



واختتم مدبولي تصريحاته بالتأكيد على أن إنهاء مديونية شركات البترول الأجنبية يعد أحد المؤشرات المهمة على استقرار الاقتصاد المصري وقدرته على الوفاء بالتزاماته، بما ينعكس إيجابًا على جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز الثقة في السوق المصرية.