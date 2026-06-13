مدبولي يشهد عرضا حول الحفر والتنقيب وإنتاج الغاز بشركة رشيد للبترول بالبحيرة

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عرضا حول نشاط وأعمال شركة رشيد للبترول وذلك خلال زيارته للشركة بمحافظة البحيرة .

ورافقه وزير البترول ووزيرة التنمية المحلية ومحافظ البحيرة وعدد من المسئولين بقطاع البترول.

وشهد رئيس الوزراء فيلم تسجيلي حول أعمال الحفر والتنقيب وإنتاج حقول الغاز التابعة للشركة .

وكام قد تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منتزه إدكو الدولي، في بداية جولته الموسعة التي يقوم بها اليوم بمحافظة البحيرة؛ لتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية. ويرافقه كل من: الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، والدكتور شادي المشد، نائب محافظ البحيرة، وعدد من المسئولين.

وأكد رئيس الوزراء أن صقل مهارات الأطفال والشباب، واكتشاف مواهبهم ورعايتها وإتاحة آفاق الإبداع أمامهم، يأتي في قلب استراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري، وإعداد أجيال قادرة على الابتكار والمشاركة الفاعلة في جهود التنمية الشاملة.

فيما أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة الحرص على توفير بيئة جاذبة في مختلف المحافظات لرعاية المواهب وتعزيز الأنشطة الثقافية والإبداعية والتعليمية للشباب والأطفال في المجالات المختلفة، والتي تعتمد على أحدث الوسائل التعليمية والقدرات التكنولوجية.