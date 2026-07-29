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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رئيس إنبي يكشف تفاصيل انتقال 4 لاعبين إلى الأهلي وخطة الاستثمار في المواهب

أيمن الشريعي
أيمن الشريعي
حمزة شعيب
نتيجة الثانوية العامة 2026

كشف أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، تفاصيل انتقال عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى الأهلي خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن النادي البترولي يعتمد على سياسة تطوير المواهب والاستثمار فيها.

وقال «الشريعي» في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون سبورت": إن هناك لاعبين انتقلا إلى الأهلي بهدف الاستثمار، وهما عفروتو وعمر طارق فاروق، موضحًا أن الثنائي انضم لإنبي قبل 3 سنوات من الأهلي، قبل أن يتم تطوير مستواهما والعودة مجددًا إلى القلعة الحمراء.

وتحدّث رئيس إنبي عن علي محمود، مؤكدًا أنه أحد أبناء قطاع الناشئين بالنادي، وأنه تم دعمه رغم عدم مشاركته في البداية مع الفريق الأول، قبل أن يحصل على فرصته ويصبح أحد أبرز المواهب.

وأضاف «الشريعي» أنه وضع فكرة جديدة في التعامل مع انتقال اللاعبين، تقوم على تحقيق استفادة مشتركة بين إنبي والأهلي، قائلًا إن تطوير المواهب وخروجها بجودة عالية يحقق عوائد للنادي مستقبلًا.

وأشار إلى أن علي محمود يمثل حالة خاصة بالنسبة له، مؤكدًا دعمه المستمر للاعب خلال مشواره، وأن انتقاله للأهلي تم بعد موافقته ومتابعته للخطوات كافة.

كما كشف أن حامد عبد الله يمتلك فرصًا كبيرة للاحتراف الخارجي، موضحًا أن الأهلي وبيراميدز استفسرا عن اللاعب، وأن احتمالية بيعه خارج مصر أكبر خلال الفترة المقبلة.

وعن تفاصيل عقد علي محمود مع إنبي، أوضح الشريعي أن اللاعب كان يحصل على 300 ألف جنيه، قبل أن يتم تعديل عقده عقب تطور مستواه.

وأشاد رئيس إنبي بعصام سراج، مدير التعاقدات بالأهلي، مؤكدًا أنه لعب دورًا مهمًا في إتمام بعض الصفقات، كما أوضح أن محمود الخطيب رئيس الأهلي لم يتدخل في المفاوضات، وأن العلاقة بينهما شخصية.

أيمن الشريعي نادي إنبي الأهلي

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