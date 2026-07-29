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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السماح لـ 24 ألف شخص تم إجلاؤهم في إسبانيا بالعودة إلى منازلهم

حرائق الغابات
حرائق الغابات
قسم الخارجي
نتيجة الثانوية العامة 2026

أفاد فرانسيسكو مارتين، مندوب الحكومة الإسبانية في منطقة مدريد، أنه سُمح لنحو 24 ألف شخص من أصل 63 ألف شخص تم إجلاؤهم جراء حرائق الغابات في إسبانيا بالعودة إلى منازلهم. 
 

كما تم تخفيف قيود الإغلاق المفروضة على 20 ألف شخص آخرين في المنطقة، وفقا لما أفادت به شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.
وقال مارتين: "نحن الآن بصدد السيطرة على حرائق الغابات، ونقترب من احتواء الحريق، حيث لم يتقدم محيطه منذ فترة".
وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مسؤولون بأن حرائق الغابات المشتعلة غرب مدريد تشهد تحسناً تدريجياً، مما زاد من تفاؤل السلطات. 


ومع ذلك، احترق حوالي 6000 هكتار (23 ميل مربع) خلال الليل في منطقة مدريد الكبرى، ليصل إجمالي المساحة المحترقة إلى حوالي 131 ميل مربع، وفقًا لإيزابيل دياز أيوسو، رئيسة مجتمع مدريد.

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