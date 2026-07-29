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الاجتهاد والدعم النفسي سر النجاح .. يارا أيمن «عاشر الجمهورية أدبي» تروي قصة تفوقها ولحظة تلقيها النتيجة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الاجتهاد والدعم النفسي سر النجاح .. يارا أيمن «عاشر الجمهورية أدبي» تروي قصة تفوقها ولحظة تلقيها النتيجة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد بسيوني
نتيجة الثانوية العامة 2026

وسط أجواء من الفرحة والسعادة التي خيمت على منزل الطالبة يارا أيمن أحمد محمد أحمد، الطالبة بمدرسة أليكس لايف الخاصة للغات التابعة لإدارة العجمي التعليمية بمحافظة الإسكندرية، احتفلت الأسرة بإعلان نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2025/2026، بعدما حصدت الطالبة المركز العاشر على مستوى الجمهورية بالشعبة الأدبية، محققة 316 درجة، في إنجاز يعكس تفوقها الدراسي وجهودها المتواصلة طوال العام.

ومن جانبها، أعربت الطالبة يارا أيمن عن سعادتها البالغة عقب إعلان النتيجة، مؤكدة أنها لم تكن تتوقع أن تكون ضمن أوائل الجمهورية، رغم أنها بذلت قصارى جهدها طوال العام الدراسي.

وقالت إنها تلقت نبأ تفوقها أثناء عودتها من القاهرة، حيث كانت في طريقها إلى الإسكندرية بعد حضور فعالية هناك، وفوجئت باتصالات هاتفية متتالية تخبرها بأنها من أوائل الثانوية العامة، لتتحول لحظات الطريق إلى فرحة لا توصف. وأضافت أن دموعها انهمرت فور سماع الخبر، مؤكدة أن تعب عام كامل لم يذهب هباءً، وأن هذا الإنجاز يمثل بداية جديدة لتحقيق حلمها في المرحلة الجامعية المقبلة.


وأكدت أن طريق التفوق يحتاج إلى الاجتهاد والصبر وعدم الاستسلام للحظات الإحباط، مشيرة إلى أن الضغوط كانت كبيرة خلال العام الدراسي، إلا أن الإصرار والثقة بالله كانا الدافع الحقيقي للوصول إلى هذا النجاح.

واختتمت حديثها بتوجيه الشكر إلى والديها وأسرتها على الدعم المستمر طوال العام، مؤكدة أن مساندتهم النفسية كانت من أهم أسباب تفوقها وحصولها على مركز متقدم بين أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية.

ومن جانبها، أكدت أسرة الطالبة أن لحظة إعلان النتيجة كانت من أسعد اللحظات التي عاشتها، مشيرة إلى أن هذا التفوق جاء بعد عام كامل من الاجتهاد والمذاكرة والدعاء، رغم صعوبة الامتحانات والضغوط النفسية التي صاحبتها.

وأضاف أفراد الأسرة أن فرحتهم كانت لا توصف فور معرفة النتيجة، خاصة أن يارا بذلت مجهودًا كبيرًا طوال العام الدراسي، وكان الجميع يثق في قدرتها على تحقيق مركز متقدم، حتى كلل الله تعبها بهذا الإنجاز المشرف.

وأوضحت الأسرة أن امتحانات الثانوية العامة هذا العام كانت من أصعب الامتحانات خلال السنوات الأخيرة، إذ تضمنت العديد من الأسئلة التي احتاجت إلى تركيز وتفكير، وهو ما تسبب في حالة من القلق لدى الطلاب وأولياء الأمور طوال فترة الامتحانات.

وأشار أفراد الأسرة إلى أن يارا كانت تعود من بعض الامتحانات وهي غير مطمئنة لإجاباتها، لكنها كانت تواصل المذاكرة دون استسلام، فيما حرصت الأسرة على تقديم الدعم النفسي لها باستمرار، خاصة في الأوقات التي كانت تشعر فيها بالإرهاق أو القلق.

وأكدت الأسرة أن أصعب ما واجهوه لم يكن المذاكرة فقط، بل الضغوط النفسية التي صاحبت ماراثون الثانوية العامة، موضحين أنهم كانوا يحرصون دائمًا على رفع معنوياتها وتعزيز ثقتها بنفسها، وإقناعها بأنها قادرة على تجاوز جميع الصعوبات حتى نهاية الامتحانات، وهو ما تُوج في النهاية بحصولها على المركز العاشر على مستوى الجمهورية.

الإسكندرية الثانوية الأوائل ادبي علمي

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