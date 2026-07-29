ثلاثة من أبناء الغربية بين أوائل الجمهورية في الثانوية العامة.. والمحافظ: تفوقهم ثمرة للإصرار ورسالة أمل

أجرى اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، اتصالات هاتفية بأبناء المحافظة الذين حصدوا مراكز متقدمة ضمن أوائل الجمهورية في شهادة الثانوية العامة، مقدمًا لهم ولأسرهم خالص التهنئة، ومشيدًا بما حققوه من إنجاز مشرف يُضاف إلى سجل النجاحات التي يحققها أبناء الغربية عامًا بعد عام.

تهنئة محافظ الغربية

وأكد المحافظ أن هذا التفوق يعكس ما يمتلكه شباب المحافظة من عزيمة وإصرار وقدرة على تحقيق التميز في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن النجاح الذي حققه الطلاب هو ثمرة سنوات من الاجتهاد والمثابرة، ويجسد ما تزخر به الغربية من نماذج شبابية واعدة تستحق كل الدعم والرعاية.

وأضاف أن المحافظة تفخر بما حققه أبناؤها من نتائج مشرفة رفعت اسم الغربية بين محافظات الجمهورية، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم المتفوقين ورعاية المتميزين، باعتبارهم الثروة الحقيقية لمستقبل الوطن.

أوائل الثانوية العامة

وأوضح محافظ الغربية أن قائمة أوائل الجمهورية من أبناء المحافظة ضمت الطالب أدهم طارق صالح عبدالحميد محمود، الحاصل على المركز الخامس على مستوى الجمهورية بالشعبة العلمية (علوم) من إدارة شرق طنطا التعليمية، والطالب حسين محمد حسين السيد، الحاصل على المركز التاسع على مستوى الجمهورية بالشعبة العلمية (رياضيات) من قرية كفر الديب التابعة لمركز زفتى، والطالبة أفنان مؤمن محمد فتحي صادق، الحاصلة على المركز الخامس على مستوى الجمهورية بالشعبة الأدبية من إدارة شرق طنطا التعليمية، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس المستوى التعليمي المتميز الذي يقدمه أبناء الغربية عامًا بعد عام.

دعم الطلاب والطالبات

واختتم المحافظ تصريحاته بالتأكيد على أن محافظة الغربية ستظل داعمة لكل طالب مجتهد ومتفوق، انطلاقًا من إيمانها بأن الاستثمار الحقيقي يبدأ ببناء الإنسان، موجهًا التحية والتقدير لأسر الطلاب، والمعلمين، وجميع القائمين على العملية التعليمية، لما بذلوه من جهود مخلصة كان لها بالغ الأثر في تحقيق هذا النجاح المشرف، متمنيًا لأبناء المحافظة دوام التفوق والتميز، وأن يواصلوا مسيرة النجاح بما يسهم في بناء مستقبل أكثر إشراقًا للوطن.