الناجح يرفع إيده.. «أفنان» الخامسة أدبي على الجمهورية: سألتحق بالإعلام ودعم أبي وأمي «سر تفوقي»|فيديو صور

شهدت منطقة الجلاء بمدينة طنطا بمحافظة الغربية استمرار حالة من الفرحة والسعادة بين صفوف الأسر والعائلات عقب شيوع نبأ تفوق الطالبة أفنان الخامسة أدبي على مستوى الجمهورية ضمن أوائل الثانوية العامة عقب اعتماد وزير التربية والتعليم لنتيجة الثانوية خلال الساعات الأخيرة.

حلم الالتحاق بكلية الإعلام

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"سألتحق بالإعلام ودعم أبي وأمي سر تفوقي" بتلك الكلمات أعربت الطالبة المتفوقة أفنان لافتة بقولها "الحمد الله ربنا فضله عظيم وشكرا لأسرتي وزملائي اللي دعموني بإخلاص طوال فترات الدراسة وهم أصحاب الفضل في رعاية تفوقي".

واختتمت الطالبة المتفوقة بقولها "سعيدة بتهنئة محافظ الغربية واتصاله التليفوني .. ومذاكرتي كانت بمعدل 5 ساعات يوميًا" .

تهنئة محافظ الغربية

وكان اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية قد أجرى اتصالات هاتفية بأبناء المحافظة الذين حصدوا مراكز متقدمة ضمن أوائل الجمهورية في شهادة الثانوية العامة، مقدمًا لهم خالص التهنئة ولأسرهم، ومشيدًا بما حققوه من إنجاز مشرف يُضاف إلى سجل النجاحات التي يحققها أبناء الغربية عامًا بعد عام، مؤكدًا أن هذا التفوق يعكس ما يمتلكه شباب المحافظة من عزيمة وإصرار وقدرة على تحقيق التميز في مختلف المجالات.

وأكد المحافظ أن هذا التفوق يُعد ثمرة سنوات من المثابرة والاجتهاد، ويجسد ما تزخر به الغربية من نماذج شبابية واعدة تستحق كل الدعم والرعاية، مشيرًا إلى أن المحافظة تفخر بما حققه أبناؤها من نتائج مشرفة رفعت اسم الغربية عاليًا بين محافظات الجمهورية، وأن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم المتفوقين ورعاية المتميزين باعتبارهم الثروة الحقيقية لمستقبل الوطن.

تهنئة أوائل الثانوية العامة

وأوضح محافظ الغربية أن قائمة أوائل الجمهورية من أبناء المحافظة ضمت الطالب أدهم طارق صالح عبدالحميد محمود، الحاصل على المركز الخامس على مستوى الجمهورية بالشعبة العلمية (علوم) من إدارة شرق طنطا التعليمية، والطالب حسين محمد حسين السيد، الحاصل على المركز التاسع على مستوى الجمهورية بالشعبة العلمية (رياضيات) من قرية كفر الديب التابعة لمركز زفتى، والطالبة أفنان مؤمن محمد فتحي صادق، الحاصلة على المركز الخامس على مستوى الجمهورية بالشعبة الأدبية من إدارة شرق طنطا التعليمية، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس المستوى المتميز الذي يقدمه أبناء الغربية في مختلف المجالات التعليمية.

دعم الطلاب والطالبات

واختتم المحافظ تصريحاته بالتأكيد على أن محافظة الغربية ستظل داعمة لكل طالب مجتهد ومتفوق، انطلاقًا من إيمانها بأن الاستثمار الحقيقي يبدأ ببناء الإنسان، موجهًا التحية والتقدير لأسر الطلاب والمعلمين وجميع القائمين على العملية التعليمية، لما بذلوه من جهود مخلصة كان لها بالغ الأثر في تحقيق هذا النجاح المشرف، متمنيًا أن يواصل أبناء الغربية مسيرة التفوق والتميز بما يسهم في بناء مستقبل أكثر إشراقًا للوطن.

https://youtube.com/shorts/fiT5arsHsII