الأردن والجزائر والمغرب تبحث تطورات الضفة الغربية والتصعيد الإقليمي

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، خلال اتصالين هاتفيين مع وزيري خارجية الجزائر أحمد عطاف والمغرب ناصر بوريطة، عمق العلاقات الأخوية وحرص الأردن على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الدول الثلاث.

وبحث الصفدي مع عطاف وبوريطة التطورات الإقليمية، خاصة التدهور الخطير في الضفة الغربية المحتلة، جراء الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية، التي تشمل تصاعد اعتداءات المستوطنين، وتوسيع الاستيطان، والانتهاكات بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وأدان الصفدي وعطاف الإجراءات الإسرائيلية التي تقوض حل الدولتين، ومحاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، محذرين من التداعيات الخطيرة لهذه الممارسات على الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما شدد الصفدي وبوريطة على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس، ورفضا أي إجراءات تستهدف تغييره، مؤكدين أن الحرم القدسي الشريف/ المسجد الأقصى المبارك هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة صاحبة الصلاحية القانونية الحصرية في إدارة شؤون المسجد وتنظيم الدخول إليه.

وتناولت الاتصالات الجهود المبذولة لإنهاء التصعيد في المنطقة، حيث أكد الوزراء دعمهم لهذه الجهود، وضرورة التوصل إلى اتفاق يضمن الالتزام بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، وإنهاء أسباب التوتر، بما يحقق الأمن والاستقرار الدائمين، إلى جانب ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز.

كما أكد الصفدي وبوريطة استمرار التنسيق بين الأردن والمغرب تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والعمل على توسيع التعاون في مختلف المجالات.